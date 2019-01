El Banc del Temps de Cambrils presenta el tercer cicle de xerrades de filosofia pràctica

L’entitat ha programat sis noves sessions al Centre Cívic Les Basses

Actualitzada 22/01/2019 a les 19:31

Programa del cicle:

El Banc del Temps de Cambrils ha programat un nou cicle de xerrades de filosofia divulgativa al Centre Cívic Les Basses. Les sessions, obertes a tothom, aniran a càrrec de Jordi Branchat, llicenciat en filosofia per la Uned, que un divendres al mes plantejarà diferents temes per acostar la filosofia a la ciutadania.L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; la regidora de Promoció Econòmica, Ana López; el ponent, Jordi Branchat; i els membres del Banc de Temps Montse Mañé i Artur Folch, han presentat aquest matí la tercera edició del cicle de filosofia per entendre el món 'Cambrils pensa'.Enguany, com a novetat, les sessions no s’estructuraran per filòsofs sinó per temàtiques i cada xerrada començarà amb la projecció d’un documental. L’objectiu és ajudar a pensar, generant debat entre el públic i fent que les xerrades siguin més participatives.El Banc del Temps va néixer com una iniciativa comunitària d’intercanvi de temps entre veïns de Cambrils per donar, rebre i compartir habilitats, coneixements i serveis. És una xarxa que promou l’ajuda mútua, la solidaritat, l’intercanvi gratuït de serveis i el bon veïnatge, reforça l’autoestima i dóna l’oportunitat de conèixer altres persones, alhora que resol petites necessitats diàries.25 de gener (19 hores): Entendre el capitalisme és capital22 de febrer (19 hores): Ètica per viure millor22 de març (19 hores): Feminisme. De la dona sàpiens fins avui en dia26 d’abril (19:30 hores): Eutanàsia. Deixa’m morir en pau24 de maig (19:30 hores): Diners. Redefinim la riquesa21 de juny (19:30 hores): Immigració. La por a l’altre