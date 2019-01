Ciutadans reclama que el Govern espanyol retiri signes polítics de les escoles de Tarragona

El partit ha demanat que es garanteixi «la neutralitat ideològica i la no-discriminació als centres educatius catalans»

Actualitzada 22/01/2019 a les 18:28

Ciutadans ha demanat al Govern espanyol que retiri els signes polítics dels centres educatius de Catalunya. Concretament, ha denunciat la presència de llaços grocs a l'Institut Pons d’Icart en Tarragona i cartells independentistes a l'Escola Rubió i Ors de Reús, a l'Institut Dertosa de Tortosa i a l'Escola Rocabruna de Les Borges del Camp.Per aquest motiu, els diputats Sergio del Campo i Marta Martín del partit taronja han registrat dues preguntes al Congrés dels Diputats per saber com el Govern espanyol Govern pensa «garantir la neutralitat ideològica i la no-discriminació als centres educatius catalans».A més a més, també volen saber si «el Govern demanarà a l’Alta Inspecció Educativa que actuï d’ofici i comprovi si es garanteix la igualtat de drets de tots els alumnes a Catalunya, en particular els lingüístics, i el dret a rebre l’ensenyament en la llengua oficial de l’Estat».Des de la formació, asseguren que l’Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) els ha alertat de la presència d'adhesius sobre l'1 d'Octubre, plaques als patis, llaços grocs, cartells de 'Som República' i 'Llibertat presos polítics', pintades dels CDR i fotografies dels enfrontaments entre la policia i els ciutadans l'1-O als centres educatius de Catalunya. I recorden que les escoles «s’han de configurar d’acord amb els principis de neutralitat de les administracions públiques i de convivència» i no ser «utilitzades com a eina per transmetre posicions ideològiques».