Ara Altafulla afirma que l'ajuntament no li permet fer un acte polític al centre del poble

Segons la formació municipalista, el consistori els ha negat totes les ubicacions que han sol·licitat «i ens proposen fer-ho fora del nucli del municipi»

Actualitzada 22/01/2019 a les 10:43

La formació Ara Altafulla, constituïda a finals de l'any passat i que es presentarà a les pròximes eleccions municipals, ha denunciat que el consistori els ha negat la possibilitat de celebrar un acte polític al centre del poble.En un comunicat, la formació que encapçala Natàlia Sanz, ha denunciat que malgrat demanar tres ubicacions diferents, l'Ajuntament els ha negat la possibilitat de fer, el pròxim 3 de febrer, la presentació oficial de la candidatura.Ara Altafulla va demanar, segons explica, poder fer l'acte a la zona de l'antiga bassa del Castell. Davant la primera negativa, va sol·licitar una nova ubicació: a l'Era del Museu. «L'Ajuntament, sense explicar els motius, va denegar aquestes ubicacions», afirmen i afegeixen que els van oferir com espai alternatiu el Parc del Comunidor, que Ara Altafulla va rebutjar.Ara Altafulla va demanar una tercera ubicació per a l'acte, a l'Era del Museu i l'espai del Museu. La resposta municipal, segons el comunicat d'Ara Altafulla, va ser que, «l'Ajuntament no té per costum, fora de les dates de campanya electoral, cedir espais en zones neuràlgiques del municipi a cap grup polític, per a dur a terme esdeveniments o activitats ludo-polítiques».Segons els responsables d'Ara Altafulla es tracta d'una argumentació sense pes, perquè, afirmen, «sobta que en el mateix espai se celebrés una assemblea per rendir comptes sobre medi ambient i parcs i una altra per parlar de promoció, esports, comerç i turisme el passat 13 de desembre de 2018 i 10 de gener de 2019 respectivament. Tots dos actes estaven organitzats per Alternativa Altafulla».El consistori va proposar a Ara Altafulla un altre espai fora del nucli cèntric del municipi. La formació considera que es tracta d'una resposta amb motivació política, que els obligaria a traslladar la presentació a zones que, «en l'actualitat, s'hi registra molt poca activitat i la visibilitat de l'acte de presentació del partit quedaria deslluït».