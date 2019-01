Unes 300 participants a la XV Festa de l'Oli de Vandellòs

Els assistents a l’acte, celebrat ahir diumenge, van gaudir d’un esmorzar popular i una tirada oberta de bitlles

Actualitzada 21/01/2019 a les 15:33

Gairebé 300 persones van participar, ahir diumenge 20 de gener, a la XV Festa de l’Oli de Vandellós. L’acte es va celebrar a la Cooperativa Agrícola del municipi, organitzadora de la festa junt a l’Ajuntament.Els assistents van poder gaudir d’un esmorzar popular en què, a més de tastar l’oli nou de la Cooperativa, van menjar pa torrat, llonganissa, cansalada i arengades. De l’elaboració de l’allioli se’n van encarregar els veïns del municipi. Per acompanyar l’àpat, van poder beure vi negre i aigua. Després de l’esmorzar, hi va haver una tirada oberta de bitlles. A més, qui va voler va poder comprar oli a l’Agrobotiga.En l’acte també hi van ser presents l’alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Alfons Garcia, així com diversos regidors; el president de la Cooperativa Agrícola de Vandellòs, Agustí Margalef; i el director dels Serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Tarragona, Àngel Xifré.