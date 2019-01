Una furgoneta amb ampolles d'oli xoca amb un camió a l'AP-7 i el líquid es vessa a la via

Els Bombers han treballat amb cinc dotacions en aquest accident, el qual ha deixat dos ferits menys greus i encara causa afectacions viàries

Un xoc produït la nit d'ahir diumenge entre una furgoneta i un camió a l'AP-7 a l'alçada de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant provoca afectacions viàries aquest dilluns, 21 de gener. La furgoneta portava un remolc on hi havia carregades diverses ampolles d'oli que, a causa de la topada, es van vessar a la via. En l'accident van resultar ferits menys greu dos homes. Els Bombers van treballar al lloc amb cinc vehicles terrestres.L'accident es va produir a les 23.03h al punt quilomètric 286 de l'AP-7 en sentit Barcelona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Una furgoneta amb remolc i un camió van patir una col·lisió i, a causa d'això, les ampolles d'oli que transportava el remolc de la furgoneta van escampar-se per la via. En l'accident van resultar ferits dos ocupants de la furgoneta, dos homes que el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar en estat menys greu a l'Hospital de Cambrils. El conductor del vehicle pesant ha resultat il·lès.Arran de l'accident, la via va quedar completament tallada en aquest punt. Fins al lloc s'hi van traslladar elsMossos d'Esquadra, una ambulància del SEM i cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat. Els efectius dels Bombers van treballar intensament en la retirada de la càrrega de la via i en la neteja de la carretera per tal d'agilitzar la reobertura de la circulació.A les 9 d'aquest matí la calçada continua tallada en sentit Barcelona. Els cotxes que circulen per aquesta carretera es desvien per un carril que s'ha habilitat en la calçada contrària. Es formen retencions de fins a dos quilòmetres.