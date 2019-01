Un total de 1.183 grans dependents esperen plaça en una residència

Al Camp de Tarragona esperen que se’ls hi faci una valoració 1.280 futurs usuaris, 534 a les Terres de l’Ebre

Actualitzada 20/01/2019 a les 20:10

Espera infructuosa

Tipologia de les prestacions

Un total de 1.183 persones de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre estan incloses a la llista d’espera per aconseguir plaça en una residència de grans dependents. En el conjunt de Catalunya, la xifra s’apropa a les 19.000 persones. El Govern de la Generalitat ha informat que aquestes persones no estan desateses, ja que poden gaudir d’altres prestacions derivades de la Llei de Dependència o del Sistema Públic de Serveis Socials. Per altra banda les persones beneficaries de prestacions o serveis de la xarxa pública de Serveis Socials a Catalunya eren, al tancament de l’exercici de l’any passat, de 19.958 al Camp de Tarragona i 7.326 a les Terres de l’Ebre, sobre un total de 168.518 en el conjunt del territori català.Les persones que han presentat la sol·licitud per rebre el corresponent servei i que es mantenen a l’espera de què se’ls hi faci una valoració són 1.280 al Camp de Tarragona, i 543 a les Terres de l’Ebre. I les persones que estan a l’espera de rebre el dictamen, un cop feta la valoració del grup i que esperen la resolució del PIA (Programa Individualitzat d’Atenció) són, dins del termini de tres mesos, 279 i 227, respectivament, i fora de termini 684, al Camp de Tarragona, i 514 a les Terres de l’Ebre.Un altre capítol correspon a les persones que, havent-hi fet la sol·licitud, han mort mentre esperaven la resolució, circumnstància que en termes legals s’indica amb la terminologia exitus. Aquesta dada corresponent a l’exercici del 2017, i feia referència a 36 persones, al Camp de Tarragona, i 20 a les Terres de l’Ebre. Segon una estadística de què disposa la Generalitat, el 54% de les persones sol·licitants tenen més de 80 anys quan demanen ser valorades per poder acollir-se a qualsevol dels graus de dependència. L’any passat va finalitzar amb 59.704 usuaris a les comarques de Tarragona, amb unes prestacions econòmiques de 13,2 milions d’euros.Pel que fa a les persones que reben ajudes o prestacions, desglossades per la tipologia de la prestació, com a cuidadors no professional hi figuren 6.271 al Camp de Tarragona i 5.392 a les Terres de l’Ebre; assistents personals, 10 i 3; centre de dia de discapacitats, 541 i 189; centre de dia de gen gran, 571 i 392; habitatges SM, 53 i 35; llarga estada en centre de salut mental, 409 i 1; llar–residència, 205 i 105; residència de discapacitat, 389 i 66; residència de gent gran, 2.845 i 1.061; ajuda a domicili, 1.320 i 480, i teleassistència, 266 i 7, entre altres conceptes. El total d’usuaris és de 153.959 persones a les comarques de Barcelona, 14.054 al Camp de Tarragona, 7.989 a les Terres de l’Ebre, 17.809 a les comarques de Lleida i 13.417 a les de Girona. En el conjunt de Catalunya són 207.228 els beneficiaris.