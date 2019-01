Un itinerari dóna a conèixer la figura de Vidal i Barraquer a l'alumnat de secundària

L'activitat l'han estrenat avui dos grups d’alumnes del centre que porta el mateix nom

L’itinerari educatiu 'Vidal i Barraquer: El cardenal de la pau' dóna a conèixer la figura de l’il·lustre cambrilenc a l’alumnat de secundària. L'activitat l'han estrenat avui dos grups d’alumnes del Col·legi Vidal i Barraquer i ha estat conduïda per Cel Rogent, com a prova pilot, i a partir de demà es passarà el relleu al personal del Museu d’Història de Cambrils.La sortida serà un dels llegats de l’Any Cardenal i Barraquer, ja que tindrà continuïtat més enllà de la commemoració del 150è aniversari del seu naixement el 2018.Durant aquest mes, l’activitat arribarà als 360 escolars del Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer, que justament el dia 30 de gener té previst celebrar el Dia Escolar de la No-violència i la Pau. La sortida també està oberta als centres educatius que la sol·licitin i el proper curs s’inclourà formalment al programa 'Descobreix Cambrils'.La sortida didàctica, acompanyada d’un treball previ a l’aula, permetrà a l’alumnat de secundària descobrir un Vidal i Barraquer més humà i proper, de manera amena i vivencial. A través de la seva figura, els escolars coneixeran com era la societat de finals del segle XIX, i alguns dels fets i anècdotes de la seva vida que ens mostren valors com la coherència, l’esperit de servei, l’arrelament a la terra i la pau.Abans de la sortida, l’alumnat treballarà a l’aula alguns aspectes sobre Cambrils i sobre la societat de final del segle XIX i inicis del XX, que els ajudaran a entendre millor el que s’explicarà i treballarà durant la sortida.Francesc d’Assís Vidal i Barraquer, nascut a Cambrils l’any 1868, és conegut com el cardenal de la pau, pels seus esforços per intentar apaivagar les tensions polítiques a Catalunya, i de mediació durant la Guerra Civil per la defensa insubornable de la dignitat humana, que va constituir el tret característic de la seva vida.