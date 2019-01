Recullen signatures perquè el bus de la línia de l'hospital sigui adaptat

La iniciativa parteix dels barris de Coma-ruga i Sant Salvador i demanen també més freqüència de pas a la línia

Actualitzada 20/01/2019 a les 18:40

Autobusos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i una major freqüència de pas dels vehicles que enllacen els barris costaners del Vendrell amb l’hospital. Aquesta és la demanda per la qual veïns de Coma-ruga i Sant Salvador (el Vendrell) estan recollint signatures amb l’objectiu de presentar-les a la regidoria de Mobilitat i Transport del consistori vendrellenc i, en darrera instància, amb el Síndic de Greuges.Veïns de Coma-ruga i Sant Salvador han encetat la recollida de signatures a través de la plataforma Change.org i esperen recollir-ne suficients com per a fer que l’Ajuntament del Vendrell escolti les seves demandes.Els veïns dels nuclis de Coma-ruga i Sant Salvador, costaners i allunyats del nucli urbà del Vendrell, afirmen que els autobusos que uneixen els dos barris amb l’hospital són vehicles que disposen d’esglaons molt alts a les portes d’entrada i que suposen un problema per als avis, malalts, i per a persones amb problemes de mobilitat reduïda en general. La concessionària del servei, Autobuses Penedés, ofereix un servei adaptat, sempre que es demani amb 24 hores d’antelació, recorden els veïns. Els promotors de la iniciativa cruen, però, que els veïns dels dos barris «mereixem un autobús separat de la línia que arriba a Tarragona i que, a més, tingui més freqüència de pas». Demanen que les línies L2 i la L22 se separin, per tal que els residents dels nuclis de costa tenir un autobús ajustat a les seves necessitats i que pari més sovint en aquesta zona.Els veïns presentaran aquesta demanda a l’Ajuntament del Vendrell i, en cas que no rebin resposta, també al Síndic de Greuges.