El Morell instal·la un desfibril·lador a l'exterior de l'edifici consistorial

Es tracta del setè equip que es posa al municipi

Actualitzada 21/01/2019 a les 19:28

L’Ajuntament del Morell ha instal·lat un desfibril·lador extern automàtic (DEA) accessible 24 hores i 365 dies a l’any i es troba just al costat de l’entrada principal. Es tracta del setè equip d’aquestes característiques que es posa al municipi.Sis dels DEA estan situats en equipaments municipals, com són el CAP, el Centre de Serveis per a la Gent Gran, el Centre Cultural, l’Institut El Morell, la Llar d’infants i el pavelló municipal. Uns dispositius que permeten una ràpida actuació en cas d’aturades cardíaques.El nou dispostiu es troba a la via pública i en obrir-se l'estoig truca automàticament al 061. A més a més, també disposa de geolocalització, perquè es pugui situar el lloc concret on s’ha produït l’emergència i l’ambulància pugui desplaçar-s’hi ràpidament. Alhora, el dispositiu va equipat amb un sistema de sirena que s’activa en cas que algú obri l’armari on es guarda el DEA, que està dins de l’àmbit de videovigilància de l’edifici per tal d’evitar-ne robatoris o danys materials.Aquesta iniciativa es complementa amb la formació del personal laboral de l’Ajuntament del Morell, a més dels voluntaris de l’Associació de Protecció Civil.