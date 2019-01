El Col·legi d'Advocats de Tarragona rep 70 sol·licituds de mediació el 2018, un 28% menys

L'ens vol fer més divulgació entre ciutadans i advocats per resoldre conflictes fora de la via judicial

Actualitzada 21/01/2019 a les 13:09

El Col·legi d’Advocats de Tarragona (ICAT) va tramitar l’any passat 70 sol·licituds de mediació per resoldre conflictes al marge de la via judicial, prop d’un 28% menys que el 2017. La institució ho atribueix a una davallada de les sol·licituds, per la qual cosa farà més divulgació d’aquesta opció entre la ciutadania i, alhora, més pedagogia entre el propi col·lectiu d’advocats. L’àmbit familiar, els conflictes veïnals i la resolució dels contractes de lloguer, entre d'altres, són el tipus d’assumptes que solen passar per les mans d’un mediador. L’ICAT també vol que els jutjats derivin més usuaris a la mediació, per exemple per resoldre conflictes laborals. L’any passat es van fer tretze procediments per aquesta via.La presidenta de la Comissió de Mediació de l’ICAT, Estela Martín, ha subratllat que el procés de mediació és més ràpid i més econòmic que la via judicial i, alhora, contribueix a descongestionar els jutjats. A més, ha posat en valor que la mediació és voluntària i sol ser més satisfactòria per a les diferents parts que no pas un procediment judicial, atès que una sentència no sempre resol el conflicte i pot deixar «enquistat».De les 132 sessions informatives fetes l’any passat, 70 es van traduir en sol·licituds de mediació al Col·legi d’Advocats de Tarragona. En concret, n’hi va haver 34 a Tarragona -quinze menys que el 2017-, 33 al Vendrell -vuit més- i tres a Valls -deu menys-. A banda, se’n van tramitar tretze més que tenien el seu origen en derivacions judicials. Per contra, l’any 2017 es van fer 155 sessions informatives i va haver-hi 97 sol·licituds, per la qual cosa Martín ha admès que encara tenen «feina a fer» per tal que la ciutadania conegui aquest recurs.Entre el col·lectiu de mediadors registrats, els que són advocats de l’ICAT van conduir 39 processos de mediació el 2018, dels quals 24 van acabar en acord i 15, sense. El Col·legi destaca que tres de cada quatre mediacions es resolen en tres sessions com a màxim i que, el 28%, es tanquen en una única trobada. La institució ha fet balanç del servei coincidint amb el Dia Europeu de la Mediació, que se celebra cada 21 de gener.