Vila-seca vibra amb el Tradicional Cós de Sant Antoni

Més de 6.000 persones han volgut gaudir de les curses de cavalls pura sang anglesos

Actualitzada 20/01/2019 a les 16:58

El municipi de Vila-seca està en plena Festa Major de Sant Antoni i avui a les dotze del migdia s’han celebrat les tradicionals curses de cavalls. El Tradicional Cós de Sant Antoni, Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional, ha tingut lloc al Circuit Hípic del Parc de la Torre d’en Dolça. Més de 6.000 persones s’han acostat per gaudir de les tres curses on han participat un total de 18 cavalls pura sang anglesos i on s’han repartit fins a 30.000 euros en premis.La primera cursa en disputar-se ha estat el Premi Torre d’en Dolça, de 1.700 metres de distància i que ha guanyat el genet E. Arguinzones, amb el seu cavall Debira, seguit per Huayas amb Stamp of Approval, d’Irlanda, que s’ha endut el Trofeu Societat el Fènix i el tercer en creuar la meta ha estat, Martín amb el cavall Streaming, de França, un tercer lloc que li ha permès guanyar el Trofeu Societat Ateneu Pi i Margall.Un cop finalitzada aquesta carrera ha tingut lloc la segona competició del dia, el Gran Premi Ajuntament de Vila-seca, de 2.500 metres de distància. En aquesta s’ha tornat a imposar el genet Arguinzones però amb un altre cavall, el Garmar, en segon lloc ha quedat De Julián, amb Eighteen Poems, d’Irlanda, que s’ha endut el Trofeu Raval de la Mar, i finalment, ha repetit podi Huayas amb el cavall Cantabria, també d’Irlanda, posició que li ha atorgat el Trofeu Mas Calvó.Per últim, el Cós de Sant Antoni ha finalitzat amb el Premi Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, una cursa de 1.700 metres de distància i que ha guanyat Martín amb el cavall Not Now Dick , de França. En segon lloc ha creuat la meta el genet Loaiza, amb Quick Artists, d’Irlanda, que ha guanyat el Trofeu Cooperativa Agrícola, i en tercera posició Arguinzones ha tornat a fer podi enduent-se el Trofeu Societat Las Vegas amb el cavall Dosnueveuno, d’Irlanda.