Vila-seca presenta el nou element del Seguici, el Cavall Alat

L'Àliga de Tarragona i el Lleó de Reus han acompanyat el nou element festiu de Vila-seca

Actualitzada 20/01/2019 a les 20:41

Aquest vespre s'ha presentat al Castell de Vila-seca el nou element del Seguici festiu, el Cavall Alat. La peça és una obra ideada, dissenyada i construïda per l’escultor i ferrer vila-secà Antoni Mas, i en la seva primera aparició ha estat acompanyada de l’Àliga de Tarragona i el Lleó de Reus, així com del Ball de Diables de Vila-seca, la Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca, l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina, els Trabucaires del Comú de Vila-seca, la Txaranga Band Tocats, els Xiquets de Vila-seca i la Cobla Ministrers del Comú. Un grup de nens i nenes representants de les escoles de Vila-seca van fer l’acte simbòlic de donar vida al Cavall Alat col·locant-li l’escut del municipi, i tot seguit, el nou element va fer el seu primer ball solemne. A l’acte de presentació hi van assistir, a més de l’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, i tots els membres del Consistori, els alcaldes de Reus, Xavier Pellicer, i de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.