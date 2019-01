La Setmana Medieval de Montblanc estrenarà una cantata i un nou espai pels Jocs Medievals Nocturns

L'organització presenta els principals protagonistes de la 32a edició i renova la imatge del certamen

L'estrena de la 'Cantata de la Llegenda de la Princesa i Sant Jordi' i la representació dels Jocs Medievals Nocturns al Pont Vell amb una única funció són algunes de les novetats de la 32a edició de la Setmana Medieval de Montblanc, que se celebrarà entre el 23 d'abril i el 5 de maig. De fet, l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi va presentar-les anit en el tradicional sopar de l'elecció dels joves que representaran Sant Jordi i la Princesa. A més, l'entitat també ha renovat el logotip. «Hem presentat la nova imatge de la festa inspirada en el nostre drac, que lliga amb el caràcter i la singularitat de la Setmana Medieval. Es tracta d'un projecte que feia temps que teníem en cartera», ha destacat el president de l'Associació Medieval, Joan López.La 'Cantata de la Llegenda de la Princesa i Sant Jordi' està composta pel montblanquí Jordi Cartanyà i serà interpretada per 500 alumnes de cicle mitjà de totes les escoles de la Conca de Barberà. La cantata té lloc cada dos anys i, en aquesta ocasió, es farà el 3 de maig.Pel que fa als Jocs Medievals Nocturns que fins ara es feien a l'aparcament de la Muralla de Santa Tecla, enguany tindran una única representació amb més aforament i es representaran al Pont Vell el pròxim 4 de maig. El nou emplaçament conferirà més espectacularitat als jocs, atès que s'està remodelant l'entorn d'aquest pont romànic.Durant la vetllada, també es van donar a conèixer els protagonistes dels papers de Sant Jordi i la Princesa d'aquesta edició. Els joves Ramon Solanes i a Míriam Ortín ha estat els escollits entre les set candidates i dos candidats. «Des de petit he volgut presentar-me tot i que a l'hora d'apuntar-me, vaig dubtar. Llavors, vaig pensar que era una oportunitat que només passa una vegada a la vida i no la vaig voler deixar passar. És l'ocasió de representar a Montblanc i Catalunya», afirma Solanes. Mentre que Ortín assegura que «és un orgull poder representar un paper tan important com aquest» i diu que afronta l'experiència amb moltes ganes i il·lusió.La representació de la Llegenda de Sant Jordi, l'espectacle més emblemàtic de la Setmana Medieval, està previst pel 27 d'abril.