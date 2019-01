La Secuita insisteix en construir un pàrquing de baix cost vora l'estació de l'AVE

L'alcalde lamenta l'escàs interès de les administracions en un projecte que considera necessari

Actualitzada 20/01/2019 a les 10:38

Retrets a Adif

L'Ajuntament de la Secuita insisteix en la construcció d'un pàrquing de baix cost a tocar de l'estació de l'AVE del Camp de Tarragona. Actualment, el consistori treballa en la redacció definitiva de l'informe mediambiental després que la tramitació inicial ja hagi estat aprovada en comissió d'urbanisme. El projecte, però, no avança al ritme previst i el consistori critica que les administracions superiors no tenen interès en agilitzar la tramitació. «Adif no té cap interès en què l'ajuntament faci un aparcament, però nosaltres pensem que hi ha d'haver una alternativa molt més econòmica per a l'usuari», defensa l’alcalde, Eudald Roca.El batlle de la Secuita considera que la construcció d'un aparcament alternatiu al d'Adif és «una necessitat imperiosa». «No sé com encara no han atropellat a ningú, sembla un mas robat», sentencia. Des de fa anys, els usuaris que es volen estalviar el cost del pàrquing soterrat aparquen el vehicle al voral de la carretera que accedeix a l’estació, la TV-2231. De nit, han de caminar amb les maletes per un espai sense enllumenat i això, sumat als robatoris i a la crema d'una desena de vehicles a principis de l'any passat, genera «malestar» al municipi perquè en dona «mala imatge», segons explica l’alcalde a l'ACN.El consistori va plantejar el projecte ara fa tres anys i els tràmits administratius van començar el 2017 amb la compra d’una hectàrea i mitja de terrenys agrícoles. L’Ajuntament hi vol construir un pàrquing de 600 places amb un preu que rondaria els cinc euros al dia. Actualment, s’està redactat una modificació puntual de la normativa municipal per poder requalificar els terrenys.El projecte, però, topa amb el «desinterès» de les administracions, segons l’alcalde. «Adif no té cap interès en què l'ajuntament faci un aparcament. Amb el seu ja és suficient i, si convé, ja l'ampliaran», diu Roca. El batlle critica que fa més de dotze anys que els governs haguessin pogut resoldre la problemàtica de l’aparcament a l’estació que, a més, encara no té pla director.Malgrat aquests impediments, Roca remarca que han intentat cercar «sinergies polítiques per desencallar el projecte, sense èxit. «Tot ens ho anem fent nosaltres, al nostre pas anem avançant de mica en mica i estic segur que assolirem l'objectiu», apunta.Des de la tardor passada, el govern català és el titular del vial que connecta amb l’estació. Tot i això, la situació no ha canviat i els usuaris continuen aparcant els vehicles a banda i banda de la carretera. Segons expliquen fonts dels Mossos d'Esquadra, durant aquest temps no han multat cap vehicle perquè no s'ha fet un canvi normatiu que prohibeixi l'estacionament als vorals. A hores d'ara, només poden sancionar aquells vehicles estacionats que posin en perill la seguretat viària.