La pluja obliga a suspendre la processó de la Canonja

Tot i això, la Festa Major d’Hivern és un èxit i s’han exhaurit els tíquets per l’Escudella Popular

Actualitzada 20/01/2019 a les 21:26

La Canonja ha viscut un cap de setmana intens submergit en la seva Festa Major d’Hivern. La fina pluja que ha caigut avui al Camp de Tarragona, però, ha impedit que se celebrés la tradicional processó que havia de sortir després de la missa a l’església de Sant Sebastià i en la quual havia de participar el seguici. Només els Diables de la Canonja han fet una encesa durant el matí.Tot i la suspensió de la processó, el cert és que la Festa Major d’Hivern de la Canonja està gaudint d’un notable èxit de públic, com ho demostra el fet que els tiquets per a degustar l’Escudella Popular el pròxim 27 de gener s'han exhaurit en poques hores. Aquest fet no ha estat exempt de crítiques al municipi pel fet que persones d’altres poblacions hi acudeixen. «Es van esgotar els tiquets en poques hores, en tres o quatre hores. És cert que ve gent d’altres poblacions, però com molts dels canongins que van gaudir de les festes de Santa Tecla, per posar un exemple. Això no es pot limitar», defensa l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz. «S’han venut al voltant de 700 degustacions de l’escudella i no es poden fer més. L’aforament del poliesportiu és de 700 persones i, a partir d’aquí, no es pot vendre ni un més», afegeix.Roc Muñoz assegura que no és l’únic esdeveniment que gaudeix d’un gran èxit de públic. La Revetlla de Cap d’Any de la Canonja es va omplir també de gom a gom, recorda el batlle.Tot i la pluja d’aquest matí, Roc Muñoz ha oferit la recepció a l’Ajuntament als representants de les entitats del municipi i empreses. Al vespre, s'ha celebrat un dels actes més esperats: l’actuació del grup Las Chicas de Oro, enguany titulat Got Talent Canongí Las Chicas de Oro. El grup ha aconseguit un gran èxit de públic que ha omplert la sala d’actes de l’Escola de la Canonja.Els actes de la Festa Major d’Hivern del municipi continuaran el pròxim cap de setmana. Dissabte hi haurà el Campionat d’skate, scooter i roller a l’Skateparc municipal. Serà a partir de les onze. A dos quarts de dotze del migdia hi haurà l’Exhibició d’Horse Ball i, a les dotze, animació infantil. El diumenge es disputarà el XXV Cros Sant Sebastià i el poliesportiu acollirà l’Escudella Popular.