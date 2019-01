«És indiscutible que Riudoms va ser font d'inspiració de Gaudí»

Són les paraules de l’alcalde, Sergi Pedret, després de presentar l’escultura de l’arquitecte

La nova ruta

«L’estàtua de l’arquitecte Antoni Gaudí és l’element principal d’una ruta turística que veurà la llum en els pròxims mesos. La ruta busca els orígens del nostre arquitecte i les fonts d’inspiració que va significar el nostre poble. I és que, el que és indiscutible, és que Riudoms va ser una gran font d’inspiració per a Gaudí La nova ruta servirà també per mostrar el municipi, tot el seu patrimoni». Són les paraules de Sergi Pedret, alcalde de Riudoms, qui ha presentat públicament la nova escultura de l’arquitecte Antoni Gaudí que, des d’aquest matí, entra a formar part del paisatge urbà del municipi.L’obra ha estat realitzada per l’artista tarragoní Joan Serramià, pesa 200 quilos i ha estat presentada en el marc de les festes de Sant Sebastià, tot marcant un dels seus punts àlgids.Des d’aquest matí, Antoni Gaudí baixa les escales de l’església de Riudoms i ho farà amb tots els riudomencs que, tradicionalment, es fan les fotos de família en aquest indret, coincidint amb els grans esdeveniments. El d’avui, ho era. Per aquest motiu, pràcticament tot el poble de Riudomsha assistit a la presentació de l’escultura que, com és de suposar, ha sigut multitudinària. De fet, tot el poble ha volgut participar d’aquest dia històric i s'han fotografiat conjuntament amb la nova estàtua.La casa pairal d’Antoni Gaudí, que es pot visitar alguns caps de setmana de l’any, o el Mas de la Calderera –on asseguren que va néixer–, són alguns dels indrets que guarden una estreta relació amb l’arquitecte i la seva família.Pel que fa a la històrica disputa entre Reus i Riudoms sobre l’origen de l’arquitecte –ambdós municipis s’atribueixen la seva natalitat– Pedret diu que «aquesta disputa ens beneficia a tots, sempre que sigui elegant». «El que és cert és que Antoni Gaudí passava llargues temporades al nostre municipi i està més que demostrat que Riudoms va ser una gran font d’inspiració», afegeix l’alcalde.L’escultura de l’arquitecte du a les mans una de les maquetes de les estrelles que coronen les torres de la Sagrada Família –la seva gran obra–, una peça que està cridada a esdevenir una de les parts que cobri lluentor amb el tacte dels turistes, tal com succeeix amb la majoria d’escultures que estan a l’abast del públic a les ciutats, tal com ha coincidit a dir l’alcalde de Riudoms, Sergi Pedret.