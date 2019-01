Preocupació entre els hotelers de la Costa Daurada per un possible «retard» del programa de vacances de l'Imserso

El sector tem que la dimissió de la directora general faci més lent el nou procés d'adjudicació

19/01/2019 a les 12:16

El sector hoteler de la Costa Daurada central està preocupat pel rumb del Programa de Vacances de Gent Gran, l'Imserso, després de la dimissió de la directora general del programa, Carmen Orta. A poques setmanes de l'aprovació del plec de condicions per l'adjudicació del nou paquet de contractació, els hotelers temen que la persona que rellevi la direcció vulgui tutelar el procés des del començament. Per aquest motiu, el president de l'Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda, Xavier Roig, adverteix que «un retard en la planificació i adjudicació tornaria a ser letal pel sector».En un comunicat, el sector hoteler demana que es millorin les condicions del programa de l'Imserso. Segons Roig, els hotelers «no es poden veure hipotecats per un programa que s'estendrà per 4 anys més - 2 anualitats inicials, més 2 anualitats de pròrroga- amb uns preus que amb prou feines superen els 20 euros per persona i dia i amb allotjament i pensió completa». I en aquesta línia critica la retallada en els pressupostos de l'Estat de 2018.Per això, el sector exigeix al govern espanyol la seva «solidaritat expressa» i considera «imprescindible» que els nous plecs contemplin un escenari que permeti als empresaris, no perdre diners amb el programa. Davant d'això, els hotelers argumenten que és tan important millorar la qualitat de vida de la gent gran com garantir el treball hoteler. A més, destaquen que qui «més guanya» amb el mateix programa és l'Estat. Així, afirmen que per cada euro que inverteix l'Estat en rep 1,5 euros, per la qual cosa la seva rendibilitat és del 50%, encara que «sigui a costa de la ruïna» de centenars d'hotelers espanyols.