La Terra Alta estrena una Ruta del Vi

El recorregut integra vint cellers visitables i 32 experiències enoturístiques

Actualitzada 19/01/2019 a les 13:26

La Terra Alta ha presentat una Ruta del Vi que inclou una vintena de cellers que ofereixen visites al públic i fins a 32 activitats enoturístiques que es poden fer a la contrada. En la presentació s’ha entregat un fullet desplegable que aplega per primer cop tots els cellers de la demarcació que obren les seves portes al públic, fent indicacions de les característiques i de les condicions del programa de visites que ofereixen. També recull la diversitat d’activitats enoturístiques paral·leles a la visita de cellers que ofereix la comarca, dividides en diferents apartats: enoturisme cultural, entre vinyes, gastronòmic, familiar i per a experts i apassionats del món del vi. El material inclou mapes, explicacions sobre la gastronomia, els paisatges, l’oferta agroturística i el calendari de festes del vi que s’organitzen a la Terra Alta durant l’any. A més, també hi ha una referència i contacte de l’empresa ViOrigen, especialitzada en experiències enoturístiques a la Terra Alta, i els indrets on es pot adquirir vi de la DO.David Esteller, consultor especialitzat en enoturisme i director de Tourislab SL, empresa que ha dut a terme, juntament amb DCB Turisme, la tasca de recerca i estructuració de l’oferta enoturística a la zona, ha estat l’encarregat d’explicar les característiques de la ruta i del material que ja s’ha començat a distribuir. «Aquesta ruta és un producte que posiciona la comarca en el mercat de l’enoturisme, amb grans possibilitats d’èxit, atès el volum i el nivell de l’oferta que s’ha anat creant a la zona», argumenta Esteller.Fins a dia d’avui no existia cap material divulgatiu on apareguessin tots els cellers que ofereixen experiències enoturístiques a la Terra Alta així com les activitats que proposen als visitants. Això ha estat possible gràcies al projecte «Treball a les 7 Comarques» de Terra Alta Més.