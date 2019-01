Vicenç Lleonart, nou sotscap de la Regió Policial de Tarragona

Els Mossos han canviat els màxims responsables d'Informació, dels antiavalots i de Planificació i Seguretat

Els Mossos d'Esquadra han decidit canviar els màxims responsables de la Comissaria General d'Informació, de l'Àrea de Brigada Mòbil –els antiavalots- i de la Comissaria General Tècnica de Planificació i Seguretat. Tots els canvis són fruit de peticions prèvies dels agents que s'han anat ajornant per l'actualitat i per l'operació antiterrorista de dimarts.Entre els canvis hi ha el de l'inspector Vicenç Lleonart que ha estat nomenat sotscap de la Regió Policial de Tarragona, un canvi que ara estava vacant perquè l'intendent Ramón Chacón havia passat a ser-ne el cap.Els comissaris Manel Castellví (Informació) i Emili Quevedo (Planificació i Seguretat) van demanar fa temps passar a segona activitat i això ha activat una sèrie de canvis que els Mossos volien fer alhora. També el cap dels antiavalots havia demanat deixar el càrrec, i ara serà ascendit a número dos de la Comissaria General d'Informació.Fonts d'Interior han explicat a l'ACN que els canvis de Castellví, Quevedo i Hernández fa temps que estaven demanats. Els Mossos volien fer-los tots alhora i no ho han pogut fer fins que s'ha portat a terme l'operació antiterrorista a Barcelona i Igualada, de la qual Castellví n'era responsable. A partir dels canvis a les comissaries es mouen la resta de peces.Així, Castellví deixa de ser el responsable de la Comissaria General d'Informació, sobre la que recau la lluita contra el terrorisme, entre moltes altres funcions. L'intendent Eduard Sallent, actual número dos, passa a ser-ne el cap. El nou sotscap serà l'intendent Carles Hernández, fins ara responsable de la BRIMO. Xavi Pastor serà el nou cap dels antiavalots. Fins ara estava al capdavant dels Mossos a l'Eixample. Ja havia estat a la unitat dels antiavalots i també al servei de Mediació.Quevedo serà substituït per la comissària Alicia Moriana, que serà la nova cap de la Comissaria General Tècnica de Planificació i Seguretat. Aquesta comissaria és l'encarregada d'avaluar, estructurar i planificar les necessitats del cos en l'àmbit de recursos humans, materials i infraestructures.D'altra banda, la intendenta Rocio Rubio, fins ara cap de la Divisió de Policia Científica (DPC), passarà a exercir les seves noves funcions a l'Escola de Policia de Catalunya. L'inspector Miquel Àngel García Alvira serà el seu substitut.