Setmana plena d'actes per celebrar la Festa Major de Sant Vicenç

Els actes finalitzaran el 27 de gener

Actualitzada 17/01/2019 a les 20:58

El municipi de Castellvell celebra a partir del dilluns 21 de gener la seva Festa Major d’Hivern en honor a Sant Vicenç.Dilluns a les 16:30 hores i fins les 18:00 hores, tindrà lloc un taller de cuina mexicana per grans i petits a càrrec de Karen Cuevas. Serà a la Sala Polivalent.Més tard, a les set de la tarda, tindrà lloc una Missa, en acabar solemne encesa de les teieres de l’Església i de la Graella de la Plaça Catalunya en Honor al patró del municipi Sant Vicenç Màrtir. Seguidament se servirà la tradicional coca amb sucre i moscatell per a tots els assistents. I a l’endemà, dimarts 22 de gener, a les dotze del migdia. Tindrà lloc una missa solemne de la Festa Major en Honor de Sant Vicenç Màrtir, Després solemne processó pels carrers del poble amb la imatge del Sant.El divendres 25 de gener, a les vuit del vespre, a Cal Barantxó, tindrà lloc l’acte d’inauguració de l’exposició d’art Paradís, de l’autor local Enric Llevat i Gateu. Després de l’acte hi haurà un petit refrigeri.L’exposició romandrà oberta el cap de setmana amb el següent horari: l’endemà dissabte dia 26 gener de les 12 h a les 14 h i a la tarda de les 18 h a les 20 h i el diumenge dia 27 de gener de les 12 h a les 14 h.El 26 de gener, a les vuit del vespre, també a Cal Barantxo, tindrà lloc l’acte d’entrega oficial del premi del V Concurs Literari El Portal de Castellvell del Camp. A les 23:45 Ball de Festa Major amb l’actuació del quartet PREMIUM, a la mitja part del ball el Grup de Joves Trencalòs faran un Bingo.I el 27 de gener, els actes finalitzaran amb la Jornada de Bitlles Catalanes Camp de Tarragona que tindrà lloc Camp de Futbol del municipi a càrrec de l’Associació de Bitlles El Rajoler.