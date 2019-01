La Banda del coche Rojo i Lo Pau de Ponts, plats forts de Sant Sebastià

Diumenge tindrà lloc el seguici i la missa en honor al patró del municipi

Ahir a la tarda va tenir lloc el tret de sortida de la Festa d’Hivern dels Pallaresos que farà gaudir a vilatans i visitants. Avui, els actes continuaran a partir de les nou de la nit a l’envelat de festes amb un Sopar de Motxilla on els assistents, prèvia reserva, podran compartir sopar i gaudir de ball i música per a tothom.I demà, dissabte, tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament una Campanya de Donació de Sang. Serà de les cinc de la tarda a les vuit del vespre. I també, a partir de les cinc de la tarda a l’envelat de festes, un acte popular que engrescarà a grans i petits amb Porta el teu gegant i balla amb la colla gegantera. A més, tota la tarda, a l’envelat de festes, hi haurà tallers i jocs tradicionals també organitzats per la Colla Gegantera i pensats per grans i petits.I seguidament, a partir de les vuit del vespre, tindrà lloc el Correfoc. La cercavila, organitzat pel Ball de Diables dels Pallaresos, engrescarà a grans i petits. A les nou de la nit, a l’envelat de festes, tornarà a haver-hi un sopar de motxilla.I a partir de dos quarts d’onze, un dels plats forts: La Banda del Coche Rojo portarà música i diversió per a tothom. I el diumenge, serà el dia oficial de la Festivitat del patró dels Pallaresos, Sant Sebastià. A partir de les onze del matí començarà el seguici des de l’Ajuntament i fins a l’església a càrrec del Ball de Diables dels Pallaresos, la Colla Gegantera i el Pubillatge.A les 12 del migdia, a l’església parroquial, tindrà lloc la tradicional Missa de Sant Sebastià en honor al patró del municipi. A partir de les 12 del migdia, a l’envelat de festes, sonarà la música de Dj Samuel Eme.A més, els assistents podran gaudir d’una tapa de fideuada, prèvia reserva a l’Ajuntament. Els diners recaptats aniran destinats a col·laborar amb Càritas Interparroquial Els Pallaresos, Perafort i Puigdelfí. I també diumenge, a dos quarts de vuit del vespre, a l’envelat de festes: Lo Pau de Ponts, que presentarà les seves divertides cançons. El jove músic publica al seu canal de YouTube les seves cançons i paròdies. Des del 2018 forma part de l’equip del Fricandó matiner.I per acabar, el dia 26 de gener, a les dotze del migdia, a l’envelat de festes, tindrà lloc l’Exhibició de Karate Kyokushin Infantil.