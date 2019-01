Els promotors turístics de la Costa Daurada signen el conveni Corner per més de 340.000 euros

Una trentena d'ens públics i privats del territori participaran en la fira FITUR de Madrid

Diversos organismes públics i privats de la Costa Daurada han signat aquest divendres a la Diputació de Tarragona una nova edició del conveni Corner, que està adreçat a la promoció turística conjunta de la destinació. L’acord té un pressupost de 345.000 euros -un 20% més que l’anterior- i inclou la presència dels 25 ens implicats en diversos certàmens firals i en campanyes de promoció. Els patronats municipals de turisme, les associacions i les empreses del sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre es promocionaran a FITUR la setmana que ve i tindran un espai propi dins l'estand de l'Agència Catalana de Turisme.El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha encapçalat per setzè any consecutiu la signatura del conveni Corner que enguany inclou 25 ens públics i privats de la Costa Daurada.Entre les accions de l'acord es preveu l'assistència a fires internacionals com l'ITB a Berlín, Vakantiebeurs a Utrecht, WTM a Londres i a la MITT de Moscou. A la vegada, també inclou la seva participació en fires i promocions estatals i nacionals. Entre elles, FITUR a Madrid la propera setmana, Navartur a Pamplona, B-TRAVEL a Barcelona o una acció promocional amb Logitravel també a Madrid.La Fira Internacional de Turisme, FITUR, que se celebrarà del 23 al 27 de gener a Madrid, tindrà una presència destacada de les marques turístiques Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Sota el paraigua del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, 30 ens públics i privats del territori participaran del certamen i tindran un espai propi dins l'estand de l'Agència Catalana de Turisme. Durant aquests dies, el Patronat de Turisme de la Diputació té previst mantenir una cinquantena de reunions amb touroperadors, agències de viatge i companyies aèries.A banda, el conveni també contempla una campanya de publicitat a la ciutat francesa de Bordeus i a la seva àrea metropolitana, i una altra al mercat andorrà. També està previst fer accions de comunicació en una revista especialitzada en el sector turístic del mercat català i en un portal on-line de prescripció i reserves de viatges espanyol.