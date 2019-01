Els hospitals del territori neguen col·lapse a urgències per l'epidèmia de grip

Els diferents centres afronten l'increment de la demanda obrint nous llits i activant més professionals

Actualitzada 18/01/2019 a les 16:47

Després de constatar que la grip ja es troba en fase epidèmica a Catalunya, els diferents hospitals públics catalans han registrat un augment considerable de les visites a urgències. Tot i això, neguen el col·lapse perquè en tots els casos asseguren poder atendre els malalts que s'hi desplacen, tot i no poder garantir l'estona d'espera. A més, des dels hospitals s'han posat en marxa mesures per solucionar el pic de demanda, com ara obrir nous llits o activar més professionals mèdics.Al Camp de Tarragona, l'Hospital Joan XXIII ha obert la 5a planta de l'edifici B, el que suposa disposar de 24 llits més. Al Sant Joan de Reus també s'han pres una quinzena de llits de medicina interna i quinze més de la unitat de subaguts. Pel que fa als centres d'atenció primària, s'està prioritzant l'atenció a les visites espontànies, si bé de moment no s'han detectat col·lapses, segons fonts de la Regió Sanitària de Tarragona.Les mateixes fonts recorden que just el CAP Tàrraco, al costat del centre hospitalari tarragoní, s'ha reforçat aquest hivern amb dos metges i dues infermeres per donar atenció continuada i atendre patologia de baixa complexitat -és a dir, nivells de triatge 4 i 5-, de casos derivats des d'Urgències del Joan XXIII. En el conjunt de la demarcació, la previsió de dosis de vacunes s'eleva a 118.000, la mateixa xifra que l'any passat.A les Terres de l'Ebre, el centre hospitalari de referència, l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, està treballant amb normalitat. A l'àrea d'Urgències i preveient més afluència de pacients, ja s'ha habilitat una àrea de curta estada per atendre els malalts de grip, i s'han dotat de més personal per augmentar els recursos. El servei està registrant més afluència a causa de l'epidèmia de grip, però no s'ha viscut cap episodi de saturació.