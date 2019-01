El Priorat ultima la candidatura per a respondre a la fase d'avaluació final de la Unesco

Busquen la fórmula jurídica per l’ens de gestió i l’Associació Prioritat alerta que sense resoldre-ho, el paisatge no arribarà a ser declarat Patrimoni Mundial

Actualitzada 18/01/2019 a les 09:21

La candidatura ‘Priorat-Montsant-Siurana’ fa un dels últims passos per respondre a la fase d’avaluació final de la Unesco perquè es declari Patrimoni Mundial el seu paisatge agrari. Els treballs se centren ara a definir la fórmula jurídica de l’ens de gestió, a través del qual s’ha de desplegar el pla d’acció. Una de les opcions que estan damunt la taula és la de conformar un consorci. La candidatura es troba ara en fase de requeriments, una etapa que acaba a finals de febrer. «No podem esperar gaire més a respondre els requeriments i és evident que si no superem aquest escull, la candidatura no passarà a la Unesco i això seria molt greu», ha alertat en declaracions Roser Vernet, de l’Associació Prioritat, l’entitat que coordina ‘Priorat-Montsant-Siurana’.El sistema de gestió ja està formulat des del moment en què van presentar la candidatura, «però consta d'unes línies estratègiques i uns plans d'acció i uns òrgans que l'han d'executar que s'han de desplegar en aquest sistema de gestió», segons ha explicat Vernet. La coordinadora de Prioritat apunta que l'ens de gestió que hi ha és «absolutament insuficient» i així els ho ha fet saber la Unesco fins a dos cops.«Sabem que si no resolem el tema de l'ens de gestió, no passarem a la Unesco», ha insistit Vernet, que ha reclamat a les administracions supralocals, com la Generalitat, que facin tot el possible per «estar a l'altura» dels compromisos signats, posant els recursos i òrgans necessaris. «Presentem un sistema de gestió que rep els elogis de tothom, perquè és molt potent, i el que no podem fer és tenir un òrgan de gestió que no estigui a l'altura», ha reivindicat.Una de les fórmules que es contemplen és la creació d'un consorci. Durant aquesta setmana, els agents implicats s'han reunit dos cops –l'última, dijous al matí a Barcelona en una trobada amb juristes- per acabar-ho de definir. Segons Prioritat, ara és qüestió de voluntat política.Quan s'acabi la fase de requeriments, l'entitat que assessora la Unesco, Icomos, farà un informe avaluador que emetrà entre l'abril i el maig. «En funció del que digui, l'Estat -que és qui presenta les candidatures- decidirà si continua endavant amb la candidatura perquè l'informe és positiu, o si la retira, perquè l'informe és negatiu», ha explicat Vernet.A banda d'aquests dos escenaris, l'informe també pot indicar que la candidatura no està del tot ben resolta i recomanar que es torni a formular o que s'acabi de completar. Com que l'informe no és vinculant, l'Estat pot decidir presentar la candidatura igual, amb un argumentari que contraresti el document dels assessors «i anar directament a l'examen final».«Aquell dia s'ho juga tot, i si passa malgrat un informe no molt positiu, passa; però si no ho fa, no pot presentar-se més», ha detallat. La decisió final podria arribar al juliol.«Si fa deu anys ens haguessin dit que estaríem a la porta de la Unesco per ser declarats Patrimoni Mundial, molta gent hauria dit que això és impossible; i hem demostrat que no ho era, que és dificultós però no impossible», ha manifestat la coordinadora de Prioritat, en l'última etapa prèvia a la fase d'avaluació final de la Unesco.