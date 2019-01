El jurat declara culpable per unanimitat l'assassí de l'exparella a Salou

El veredicte descarta que l’acusat perdés el control dels seus actes

Actualitzada 18/01/2019 a les 14:21

Penes de fins a 25 anys de presó

L'acusat demana perdó a la família

El jurat popular ha declarat Abderrahmane Hammou culpable per unanimitat d’haver mort l’exparella, Fadoua Talssi, a Salou el juny del 2017. Segons el veredicte que s’ha fet públic aquest divendres al migdia, l’home no va perdre el control dels seus actes i va acabar amb la vida de la noia a l’interior del cotxe d’ella. El jurat no ha donat credibilitat a les explicacions de Hammou i no creu que hagués vist la noia mantenint relacions amb un altre home la nit abans del crim. El fet que l’endemà discutissin, que ella l’insultés i que ell se sentís rebutjat, «no seria raó suficient per a provocar una reacció tan desmesurada i clavar-li més d’una vintena de ganivetades amb gran intensitat», segons el veredicte.El jurat popular ha insistit que l’home era conscient del què feia perquè no presentava cap patologia ni havia consumit estupefaents. A més, ha subratllat la «fredor» amb què va acudir a la comissaria dels mossos de Salou per confessar la mort de Fadoua, que tenia 30 anys.En el veredicte s’ha considerat provat que la jove va patir una mort «quasi immediata», però que les lesions es van fer en vida -amb un ganivet de grans dimensions- i que la noia es va intentar defensar. Només dos dels nou membres del jurat han donat credibilitat als suposats intents de l’home de suïcidar-se amb una soga després de cometre el crim.La fiscalia ha mantingut la petició de 23 anys de presó per un delicte d’assassinat amb traïdoria i acarnissament, amb l’agreujant de parentiu i l’atenuant de confessió. El fiscal ha insistit que l’home va intentar justificar el crim amb un arravatament passional, però ha argumentat que durant el judici s’ha demostrat que va ser «premeditat».De la seva banda, l’acusació popular ha defensat que la confessió va ser irrellevant per a esclarir el cas i ha sol·licitat una pena de 25 anys de presó. Al seu torn, la defensa ha apuntat que caldria imposar-li una pena de set anys de presó per homicidi, atès que, al seu parer, la traïdoria i l’acarnissament no han quedat acreditats i l’home sí que va patir un arravatament quan es va assabentar que la noia havia començat una altra relació.En el darrer torn de paraula, l'acusat ha demanat perdó a la família i s'ha mostrat penedit pel crim. Segons ha manifestat, sempre ha dit «la veritat» i aquell dia es va posar «nerviós», va perdre el cap, se sentia «perdut» i «no sabia què feia». El judici ha quedat vist per a sentència.