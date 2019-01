El Ball de Diables de Vila-seca estrena imatge pel seu 30è aniversari

Un conte infantil, una trobada nacional i un correfoc amb antics membres, els principals actes de 2019

En el marc de la Festa Major d’Hivern, el Ball de Diables de Vila-seca ha presentat una nova imatge que els acompanyarà a tots els actes de celebració durant aquest 2019. Durant l'acte celebrat a la Sala Polivalent de l'Ajuntament, l'entitat també va presentar els principals esdeveniments que organitzarà aquest any.La nova imatge s’emmiralla en la Diablessa, que forma part a del logotip de la Colla, amb un toc festiu, en què la pròpia serp dibuixa un 30 com si d’un globus es tractés.Per Sant Jordi, els Diables de Vila-seca presentaran un conte infantil que han editat amb la col·laboració de l’escriptor Jesús Tibau i de l’il·lustrador vila-secà Andreu Faro.A la Festa Major d’Estiu, els Diables organitzaran la 1a Trobada Nacional de Diables per Vegueries, que aplegarà una colla representant de cadascuna de les vuit vegueries de Catalunya.D'altra banda, celebraran el II Correfoc dels Històrics on podran participar totes les persones que hagin passat per l’entitat al llarg dels 30 anys d’història.Finalment, l’any es tancarà amb un Sopar Oficial que també aplegarà tota la gent que ha mantingut vincles amb l’entitat des de la seva fundació el 22 de març de 1989.