Caixabank té previst acomiadar 50 treballadors a la demarcació

D’entre les 793 oficines que la direcció vol tancar, 25 són tarragonines

Actualitzada 17/01/2019 a les 20:15

Cinquanta membres de la plantilla de Caixabank a la demarcació podrien quedar-se sense feina si tira endavant l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) plantejat per l’empresa. Segons fonts sindicals, 49 d’elles són personal d’oficina, i és que entre els plans de la direcció també hi ha tancar 25 oficines d’aquesta entitat financera a la demarcació.L’ERO, però, afecta a la globalitat de l’empresa. En total són 2.157 treballadors al punt de mira i 793 oficines. La intenció és «reduir costos i augmentar eficiència» tot prescindint de la figura dels subdirectors en unes 2.400 oficines amb menys de quatre persones. També volen potenciar l’atenció de servei remot.Des de CCOO han explicat que CaixaBank vol ampliar els horaris a totes les oficines. Així, des de l’entitat proposen als treballadors obrir, entre el 15 de setembre i el 30 de juny, els dilluns, dimecres i divendres de 8.15 a 14.45 h. i els dimarts i dijous amb torn de matí i tarda, tancant a les 18.45 h. En canvi, en horari d’estiu es preveu l’horari de dilluns a divendres de 8.15 a 14.45 h., sense tardes. La proposta del grup financer també inclou canviar el concepte de mobilitat geogràfica dels treballadors, passant dels 25 quilòmetres a la «mobilitat provincial». La propera reunió entre representants de la direcció i sindicats està prevista pel 24 de gener i de moment no hi ha terminis fixats per a l’aplicació de les retallades en personal ni en oficines. Tot i amb això, el secretari general de CCOO a Caixabank, Ricard Ruiz, apunta que «cada setmana es tanquen oficines» i, alhora, que s’espera que el gruix de tancaments es produeixi després d’haver arribat a un acord pel que fa a l’ERO.Precisament una de les darreres polèmiques al Camp de Tarragona pel que fa a les oficines se situa al barri tarragoní de la Part Alta, on diversos veïns protestaven perquè al desembre de 2018, tot just fa un mes, va tancar la darrera oficina bancària del barri, casualment de Caixabank i ubicada al carrer Major. Les molèsties se centraven sobretot en la manca de possibilitats de treure efectiu d’un caixer automàtic dins de la zona.Per tal de facilitar l’accés a efectiu allà on no hi ha prou massa poblacional, la Diputació va completar al novembre passat la instal·lació de caixers de Caixabank en dotze pobles de la demarcació. Des que van entrar en funcionament els primers caixers al mes d’abril fins al setembre, s’hi van fer unes 27.000 operacions bancàries, la meitat de les quals van ser reintegraments d’efectiu.