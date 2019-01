Blas Cantó, plat fort de la Festa Major de Salou

Txabi Franquesa serà el pregoner de les festes

Actualitzada 18/01/2019 a les 14:53

L'Ajuntament de Salou ja ha publicat el programa de la Festa Major d’Hivern, que se celebrarà del 24 de gener fins al 4 de febrer. L'actor còmic Txabi Franquesa serà l'encarregat de llegir el pregó el proper 25 de gener al Teatre Auditori de Salou (TAS).Les festes començaran, com a acte previ, amb l'espectacle Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas a càrrec de Luis Piedrahita, el dijous 24 de gener a les 21 hores a l’Envelat. Per divendres, després del pregó i la traca d'inici de festes hi haurà l’espectacle d’humor #lodelarisa a càrrec de Nacho García, Tomás García i Txabi Franquesa, a les 22 hores a l’Envelat. Per tots dos espectacles, es podran adquirir les entrades a la Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Salou, pel preu de 10 euros si és de manera anticipada i de 15 euros a taquilla. El pagament només es podrà fer amb targeta i l’aforament serà limitat. Per la nit, hi haurà la Festa Flaix FM a l'Envelat.Per dissabte, 26 de gener, tindrà lloc la Cercavila d'elements populars que sortirà a les 10.30 hores des del TAS i recorrerà la Via Roma, la Via Aurèlia, el carrer Pere Martell fins arribar a la Torre Vella. Un cop allí, es farà el ball de lluïment de les colles. Per la nit, serà el torn d'un dels plats forts de la festa, el concert de Blas Cantó a les 23 hores a l'Envelat. L'entrada és gratuïta i hi ha aforament limitat.Durant la jornada de diumenge, se celebrarà la XXXIII Trobada de Gegants a la Plaça de la Pau, on posteriorment es farà la ballada.Durant la setmana, hi haurà diversos actes programats per a tots els públics. Entre ells: l'homenatge a la gent gran, un espectacle de màgia, una gimcana, entre d'altres. Dijous, l'orquestra Nueva Alaska torna a l'Envelat de Salou per amenitzar la Festa de les colles que participaran al Cós Blanc.Divendres, serà el torn dels més petits amb la Gran Festa del Cós Blanc Xic's a les 17.30 a l'envelat. A les 22 hores hi haurà el seguici nocturn pels carrers del municipi i el ball de festa amb l'orquestra Pasarela.El 2 de febrer se celebrarà el tradicional Cós Blanc que comptarà amb 28 carretel·les. Pel matí, a les 11 hores, tindrà lloc la Cercavila de lluïment de les carrosses que escalfaran motors per la 39à edició del Cós Blanc que començarà a les 19 hores. Després, a les 00 hores tindrà lloc el Gran Ball amb l'orquestra Montgrins.El diumenge, hi haurà les matinades de grallers que desfilaran pels diferents carrers del municipi. També tindrà lloc la Missa de Festa Major a les 12 hores i per la tarda serà el torn del Correfoc a les 18.30 hores. Aquest anirà seguit de l'espectacle pirotècnic i del Ball de fi de festa amb l'orquestra Nueva Etapa a l'Envelat.Es pot consultar el programa sencer al següent enllaç