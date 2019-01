33 persones van morir el 2018 en accidents de trànsit al Camp de Tarragona

La meitat de les víctimes es van registrar a l'N-340 abans que s'apliquessin les restriccions i a l'A-7, on es pararà especial atenció enguany

33 persones van perdre la vida el 2018 en 29 accidents de trànsit a la xarxa viària del Camp de Tarragona. Respecte al 2017, hi ha hagut un 32% més d'accidents i un 18% més de víctimes mortals. 28 van morir en zona interurbana, on destaquen vuit morts a l'N-340, tots previs a les restriccions de trànsit als camions, i sis víctimes més a l'A-7. De fet, el director de Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau, ha explicat que aquest any es prestarà especial atenció a l'autovia, ja que és una carretera que es qualifica de via segura, amb doble carril per sentit. La distracció continua sent el principal concurrent en els accidents amb ferits o víctimes mortals en un 35% dels casos. La mortalitat dels col·lectius vulnerables – set motoristes, dos ciclistes i quatre vianants- ha augmentat significativament.Segons l'anàlisi de sinistralitat del Camp de Tarragona presentat aquest divendres, respecte al 2017, hi ha hagut un 32% més d'accidents mortals que el 2017, quan n'hi va haver 22; i un 18% més de morts que el 2017, quan n'hi va haver 28. Segons zones interurbanes, els accidents mortals han pujat un 85%, de 13 a 24; mentre que en zones urbanes hi ha un decrement del 44%, de nou sinistres mortals a cinc.Les dades són referents a un context de creixement de la mobilitat en els darrers anys. Així, la mobilitat durant el 2018 ha augmentat un 2% respecte a l'any anterior i ha arribat a assolir un nivell similar al d'abans de la crisi.El Baix Camp (10 persones), el Baix Penedès (vuit persones) i el Tarragonès (vuit persones) registren 26 de les 28 víctimes mortals en zona interurbana al Camp de Tarragona. Pel que fa a les vies, les que registren més mortalitat són l'N-340 i l'A-7. «Hi ha un abans i un després de les restriccions; després de les restriccions, en el pas restringit, no hi ha cap víctima mortal, i el nombre d'accidents també es redueix», ha detallat Gendrau.Un 36% dels accidents mortals es van produir amb només un vehicle implicat. Això, segons Gendrau, és «preocupant». D'altra banda, també destaquen les sortides de via –11 van suposar accidents mortals- i els atropellaments –quatre. «Són indicatiu de distraccions, de velocitat elevada o d'alcohol i drogues», ha explicat el director del STC.De fet, la llista de factors concurrents en els accidents amb ferits i morts està encapçalada per les distraccions i representa un 35% del total, un percentatge superior a la mitjana catalana, del 21%. 363 accidents van ser produïts per distraccions. Altres factors destacats són la infracció d'una norma de circulació (21%) o una errada del conductor (9%) o el consum d'alcohol o drogues (4%, amb 45 accidents el 2018).La mortalitat en els col·lectius vulnerables també s'ha disparat respecte als anys anteriors a Tarragona, mentre que a Catalunya ha disminuït. Al Camp de Tarragona, han mort set motoristes, dos ciclistes –els únics de Catalunya, en l'atropellament a Montbrió del Camp (Baix Camp)-, i quatre vianants –sempre de nit.El cap de l'Àrea Regional de Trànsit dels Mossos, l'inspector Antoni Vilafranca, ha explicat que la preocupació se centra en els vianants i els motoristes. Segons Vilafranca, cap dels quatre vianants que va morir a Tarragona portava elements reflectants i tres anaven sota els efectes de l'alcohol.A més, pel que fa a les motocicletes, Vilafranca ha lamentat que s'ha treballat en les vies principals, segons el pla de contenció, i que els quatre accidents mortals han passat en vies secundàries per infraccions i distraccions. També ha apuntat que s'insistirà durant aquest any en «moderar la velocitat i la importància d'anar ben protegits», en el cas dels motoristes, i es farà «més incidència que cal portar un element reflectant» en baixar d'un vehicle avariat o vianants.Pel que fa a les franges d'edat que Trànsit tindrà en compte l'augment de víctimes mortals d'entre 15 a 24 anys –quatre víctimes respecte a cap el 2017-, de 35 anys a 44 anys –vuit víctimes respecte a les dues de l'any passat-, i les de 55 a 64 anys –de dues del 2017 a set d'enguany.Entre el maig i el juny, els Mossos d'Esquadra van engegar un pla d'acció i contenció perquè la primera meitat de l'any es va detectar una accidentalitat molt elevada a Catalunya i també a Tarragona. A partir de la posada en marxa d'aquestes actuacions, que han inclòs més control, la línia de sinistralitat ha anat a la baixa. Ara, el pla es reestructurarà per al 2019 i inclourà vehicles espiells –amb vehicles no logotipats i agents que capten les infraccions mentre circulen-, es tornarà a posar en funcionament l'helicòpter de Trànsit i es potenciaran els radars mòbils.