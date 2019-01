Vila-seca es vesteix de gala per la festa del seu patró amb els Tres Tombs

Centenars de vila-secans han gaudit dels carruatges que han desfilat pels carrers del municipi

Actualitzada 17/01/2019 a les 16:05

Vila-seca celebra aquest dijous el dia del seu patró, Sant Antoni, amb la celebració de la missa solemne i els Tres Tombs com a actes destacats. El dia però ha començat amb la tradicional canonada amb la Xaranga Los Mataos de Burriana pels carrers del municipi fins arribar a la Plaça de l'Esglèsia. Seguidament, s'ha celebrat l'esmorzar popular a l'Era de la Cooperativa Agrícola.A les 11.30 hores, una gran multitud de els carros i cavalls s'han concentrat a l'avinguda de la Generalitat des d'on han iniciat el recorregut dels Tres Tombs. Els participants provinents de les diferents localitats de la demarcació, entre ells del Vendrell, Valls i Gandesa han desfilats pels carrers del municipi vestits amb les seves millors gales.Els cavalls han recorregut el carrer de la Riera, l'avinguda de Ramon d'Olzina, l'avinguda Francesc Macià i el carrer de la Font tres cops. Centenars de vila-secans han sortit al carrer per gaudir del tradicional acte, que ha acabat el tercer tomb amb la benedicció del carruatges a la Plaça de l'Esglèsia. Els carrers que han comptat amb més afluència han estat la rotonda de l'avinguda Francesc Macià i el carrer de la Riera.Finalment, els carruatges han cavalcat pel carrer Major, carrer Comte Sicart i han donat per acabat l'acte al carrer del Castell. Després dels Tres Tombs, els vila-secans han pogut beneir les seves mascotes.Per la tarda, tindrà lloc al Circ dels Somnis la Tarda de Disc que comptarà amb animació i coreografies per als més petits. Per acabar, a les vuit de la tarda a la Sala Polivalent de la Casa Consistorial hi haurà la presentació de la imatge i el calendari del 30è aniversari del Ball de Diables de Vila-seca.