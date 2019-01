Trobada de diables, correfoc i música a la Festa Major de Sant Sebastià de Constantí

El programa, que s’allargarà fins el 10 de febrer, inclou multitud d’activitats lúdiques i populars

Constantí dóna demà el tret de sortida a la Festa Major d’hivern en honor al seu patró Sant Sebastià. Des del passat 13 de gener fins al 10 de febrer tindrà lloc la Festa Major d’Hivern. El programa inclou una trentena d’activitats tradicionals, lúdiques, musicals i esportives que fan vilatans i visitants, puguin gaudir d’aquests dies de celebració.Tot i que ja han tingut lloc alguns actes previs, la Cercavila anunciant l’arribada de la Festa Major amb els grups La Corranda i els Grallers de Constantí que tindrà lloc demà, divendres, a les 19.15 hores, donarà el tret de sortida a la festa.A dos quarts de vuit, tindrà lloc el pregó de Festa Major a càrrec d’Àngel Lluís Miguel Rodríguez, Director de l’Institut Pere Martell al Pavelló Poliesportiu. Seguidament es farà l’entrega dels Premis i Distincions 2018.I al vespre, a dos quarts de deu del divendres, tindrà lloc un sopar de Festa Major seguit d’un Ball amb l’Orquestra Atalaia al Pavelló Poliesportiu.Dissabte, hi ha molts actes previstos. Destaca per exemple, l’espectacle d’Animació Infantil al Pavelló Esportiu que tindrà lloc al Pavelló Poliesportiu amb la companyia Disco Pinky. Serà a les 17:30 hores.I, a la mateixa hora, a la Plaça de les Escoles Velles, tindrà lloc la Primera Trobada de Colles de Diables Infantils de la Comarca del Tarragonès. A les set, serà el tret de sortida del del Correfoc que sortirà des de Plaça de les Escoles Velles, Avinguda Onze de setembre, arribada a la Plaça de la Generalitat).Dissabte, també tindrà lloc un dels plats forts: el Concert Jove que s’emmarca en la celebració dels 20 anys de Constantí Ràdio. Inclourà l’actuació de Joan Rovira, el grup U-Rock i el Dj Carles Navarrol.Diumenge, el dia de Sant Sebastià, destaca el Seguici Popular, a les 11:50 hores, que es concentrarà davant de l’Ajuntament juntament amb les autoritats i discorreran direcció al Pavelló Poliesportiu. El matí continuarà amb altre dels actes més tradicionals com el solemne Ofici en Honor a Sant Sebastià al Pavelló Poliesportiu. També, tindrà lloc la Benedicció de les Tradicionals Coques. A la sortida, hi haurà ball de lluïment de tots els elements del seguici i pujada fins a la Casa de la Vila. I a les dues del migdia, hi haurà una Ballada de Sardanes amb la Cobla Reus Jove i Vermut Popular.Serà a les sis de la tarda, del diumenge, quan hi haurà el Ball de Festa Major amb l’Orquestra La Chatta al Pavelló Poliesportiu.El següent diumenge, 27 de gener, també hi ha previst una Trobada Gegantera i la cercavila pels carrers del poble. A les sis de la tarda, l’humorista Javi Sancho portarà l’espectacle #LodelaRisa al Pavelló Poliesportiu.