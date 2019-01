Salou rep el compromís d'execució de dos nous trams del camí de Ronda

Aquests permetra la connexió continua entre el mirador del Far i la Punta del Cavall

L'Ajuntament de Salou ha rebut el compromís d’execució, el més ràpid possible, de dos petits trams del camí de ronda, el que connectarà la cala Morisca amb el Far, i el que connectarà la Punta del Cavall amb Cala Crancs. Això permetrà la connexió continua entre el mirador del Far i la Punta del Cavall. L’alcalde Pere Granados i el regidor d’Urbanisme, Marc Montagut s’han reunit amb el Cap de Serveis Territorials de Costes, Antoni Espanya, i altres tècnics del Ministeri de Medi Ambient.Un dels trams és el que enllaçaria el parc públic de Cala Morisca amb el Mirador del Mollet del Far (final del carrer Cala Crancs), una zona que actualment és inaccessible. Actualment, les persones que volen continuar el Camí de Ronda per aquest tram han de desplaçar-se per l’interior del barri, i amb l’adequació d’aquest tram és permetrà posar a disposició de les persones un accés directe a primera línia de mar. Per tant, els treballs consistiran en la construcció d’una passarel·la per salvar el mur existent; així com també aprofitar les plataformes existents com zones d’accés per les passarel·les i/o zones escalonades, aprofitant el relleu natural de la roca. La zona d’escales actual es preveu reconstruir mitjançant escalons nous de formigó, seguint el mateix sistema constructiu del Camí de Ronda realitzat anteriorment. També es preveu col·locar baranes per tal de protegir l’accés. Aquesta actuació compta amb un pressupost per contracte de 147.874,55 euros.L’altre tram és des de l’accés 'Cases Blanques' fins 'Els triangles' de Cala Crancs, una zona que actualment no està condicionada per l’accés de les persones i que es tracta d’un punt crític ja que es tracta de l’única barrera que impedeix l’accés des de la Punta del Cavall fins a Cala Crancs. Amb l’adequació d’aquest tram s’aconseguirà una comunicació de vianants entre aquests dos espais. Les tasques que es preveuen són la construcció d’un mur per crear i permetre la plataforma del traçat del camí; posteriorment es realitzarà la seva pavimentació, per tal de garantir l’estabilitat de la plataforma del camí. També es contempla la col·locació de baranes per tal de protegir l’accés. Aquesta segona actuació compta amb un pressupost per contracte de 61.205,19 euros.