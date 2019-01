Recordant el vaixell Isla de Menorca

El vapor, que va estar embarrancat a la costa de Cambrils, és una de les imatges de la Guerra Civil al territori

La Guerra Civil va deixar a casa nostra un bon nombre d’imatges per a la memòria. A Cambrils, una de les més recordades és la del vapor Isla de Menorca embarrancat a la platja de l’Ardiaca.Durant el conflicte bèl·lic, l’Isla de Menorca va ser utilitzat com a presó al Port de Tarragona. Al març de 1938 va ser atacat per un avió de l’exèrcit franquista al sud del port i, atenent als danys que va patir el vaixell, el seu capità el va fer embarrancar a la platja de l’Ardiaca de Cambrils, on s’hi va estar fins al 1941, quan finalment va ser desballestat.Amb motiu del 80 aniversari del final de la guerra, l’Arxiu Municipal de Cambrils ha volgut dedicar el Document del Mes al vaixell. Aquest material documental, que es pot consultar al web de l’Arxiu Municipal, inclou diverses fotografies de la nau embarrancada a la costa cambrilenca. Les imatges van ser preses per Montserrat Vidal-Barraquer Flaquer (Sarrià, 1902-Barcelona, 1992), i formen part del fons de la Família Vidal-Barraquer. Filla d’un cambrilenc i membre de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, Vidal-Barraquer Flaquer va treballar tant a Barcelona com al Camp de Tarragona, i la seva obra fotogràfica és essencialment de caràcter costumista.Al Document del Mes també s’explica la història de la nau i en quin context va ser atacada i posteriorment embarrancada a la platja de l’Ardiaca. Així, segons detallen les fonts documentals, els vaixells presó van ser habituals durant la Guerra Civil espanyola, i al port de Tarragona hi va haver atracades diverses naus que van fer aquestes funcions. El vapor Isla de Menorca hi va estar ancorat fins al desembre de 1937, quan va passar a prestar serveis entre els ports del sud de França i els ports de l’Espanya republicana.El març de 1938 un atac de l’aviació franquista sobre Reus, Tortosa i Tarragona va malmetre greument un vapor de nom i nacionalitat desconeguts que navegava al sud del port tarragoní, i que presumiblement hauria estat l’Isla de Menorca. Amb el vaixell greument danyat, el capità del barco hauria aconseguit fer-lo arribar fins a la platja de l’Ardiaca de Cambrils, on el van varar i ja no se’n va moure més fins al seu desballestament. Segons detalla la documentació de l’Arxiu Municipal de Cambrils, el vaixell presó va patir fins a divuit atacs durant el conflicte armat. Al treball documental s’assenyala també que la població de Cambrils va ser el sisè municipi de la província de Tarragona que va patir més atacs aeris, amb un total de cinquanta-cinc.La Guerra Civil va finalitzar oficialment el gener de 1939, quan diferents unitats de l’exèrcit franquista ocupaven les viles i ciutats del Camp de Tarragona. A Cambrils ho feu el Cos d’Exèrcit Marroquí, una unitat que formava part de l’Exèrcit del Nord. A partir de llavors es va donar pas a un nou període amb el nomenament d’una junta gestora –el 18 de gener de 1939– per part d’un oficial del cos jurídic militar.