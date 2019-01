Pere Granados és proclamat candidat de FUPS a l'alcaldia de Salou

La formació renova la seva confiança en l’actual alcalde del municipi

Actualitzada 17/01/2019 a les 11:12

L’actual alcalde de Salou i secretari general de FUPS, Pere Granados, ha estat proclamat per unanimitat de la Junta Directiva, membres del Comitè Executiu i de JUPS, com el candidat del partit a les eleccions municipals de Salou del proper mes de maig.D’aquesta manera, FUPS renova la seva confiança en Granados com a líder de la formació i reconeix la bona gestió al capdavant del govern municipal de Salou, que ha estat qualificada de «molt positiva pels interessos de la ciutat». Consideren que aquesta gestió fa que valorin Pere Granados com «el millor actiu polític que pot tenir avui Salou».Per la seva banda, Pere Granados ha agraït la confiança que la formació continua dipositant en ell i ha afirmat que vol encapçalar un «projecte d’unitat, obert i representatiu de la pluralitat de sensibilitats, amb una proposta d’acció pensant estrictament en Salou, la seva societat, el seu progrés i la seva qualitat de vida».