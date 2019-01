Montblanc concedirà ajuts per reformar pisos buits i destinar-los a lloguer

S'estima en un 23% el volum d'habitatges buits al nucli antic

L'Ajuntament de Montblanc concedirà ajuts als propietaris de pisos buits perquè els rehabilitin i els posin a lloguer. El ple d'aquest dimecres va donar llum verda a les bases per a la concessió d'aquest tipus de subvencions per a obres d'arranjament d'habitatges desocupats del nucli antic per destinar-los a lloguer amb preus assequibles. L'objectiu del consistori és aturar el despoblament existent a l'interior de la muralla i el seu entorn. Actualment, es xifra en un 23% els habitatges buits a la zona d'actuació del Pla de Barris, tenint en compte només les xifres obtingudes a partir dels consums d'aigua -s'estima que es pugui enfilar a prop del 40% amb les dades del cadastre i del treball de camp.El consistori vol que, amb la rehabilitació d'habitatges per part dels propietaris, s'aconsegueixi un augment del parc d'habitatges de lloguer i la millora de la qualitat dels immobles ofertats.Per la seva banda, el propietari haurà d'inscriure i/o mantenir l'immoble a la Borsa d'Habitatge de la Conca de Barberà per un període mínim de 5 anys i, per tant, complint les condicions de la borsa.L'import de la subvenció és fins el 50% de les despeses subvencionables, amb un límit màxim de 5.000 euros per habitatge, i s'adequarà a les disponibilitats pressupostàries de la partida.