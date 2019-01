La demanda de sòl logístic puja un 15% el seu preu a la demarcació

CIMALSA ampliarà el CIM el Camp amb 36 hectàrees i preveu engegar enguany la construcció del Logis Montblanc

Actualitzada 17/01/2019 a les 16:03

El camió, principal transport

El preu del sòl logístic va pujar un 15% a la demarcació de Tarragona el 2017. Aquesta és una de les conclusions que s’extreuen de l’Observatori de la Logística 2018, que CIMALSA va presentar ahir a les instal·lacions del Port de Tarragona. El director d’aquesta empresa pública de la Generalitat dedicada a gestionar centres logístics, Enric Ticó, explicava que un dels motius que ha propiciat aquest increment és l’alta demanda de sòl logístic que hi ha en el conjunt de Catalunya.El 2017, l’oferta de sòl logístic ja va augmentar un 9% a la demarcació, arribant així al milió de metres quadrats, cosa que suposa el 14% del total català. Ara bé, gran part d’aquest sòl està ocupat, comentava Ticó. És justament aquesta situació d’alta demanda i de poca disponibilitat de sòl la que ha fet que CIMALSA estigui ampliant i impulsant centres logístics.A la demarcació, durà a terme una ampliació de 39 hectàrees al CIM el Camp, entre Tarragona i Reus. A més, preveuen engegar enguany els treballs del Logis Montblanc. Respecte a aquest, Enric Ticó va explicar que ja han invertit 3 milions d’euros en aquest polígon industrial i que es preveu que les obres es comencin enguany, tot i que aniran en funció de la demanda de les empreses.«Volem instal·lacions netes, productives i que creïn llocs de treball de qualitat», assegurava el director general de CIMALSA. En ambdós casos, igual com en el projecte del Logis Penedès, l’empresa busca la intermodalitat. En aquest sentit, Enric Ticó assegurava que «la intermodalitat és la logística del futur».Una altra de les conclusions que es poden extreure de l’Observatori de la Logística és que el camió continua sent el principal mitjà de transport, englobant el 73,6% de l’activitat, cosa que suposa augment del 6% respecte a l’any anterior. El segueix el transport marítim, que suposa el 23,8% i que ha registrat un creixement del 19%. Pel que fa a aquesta modalitat, cal destacar que el Port de Tarragona gestiona el 36% de les mercaderies portuàries de Catalunya.El ferrocarril agrupa només el 2,6% de l’activitat, xifra que el situa molt lluny dels altres mitjans de transport. Malgrat les xifres objectives, Ticó remarcava que «el tren és un element clau i cal potenciar-lo per assolir un model més intermodal». I afegia: «Actualment, no competeixen els tipus de mitjans de transport, sinó les cadenes logístiques».