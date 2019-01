L'Ajuntament de Valls augmenta fins als 2 MEUR els programes de formació, ocupació i empresa

Es contractaran a gairebé un centenar de persones en situació d'atur

Vallsgenera, l'Institut Municipal de Desenvolupament que agrupa les àrees de formació i promoció econòmica, ha presentat els objectius en matèria ocupacional, formativa i d'empresa i emprenedoria que es veuen enguany reforçats, amb unes previsions d'activitat amb xifres rècord, segons informa l'Ajuntament de Valls. Així, Vallsgenera preveu impulsar programes per un import global de 1.951.000 euros i que se n'arribin a beneficiar fins a 709 persones, el que representa un 30% més que l'any passat, la xifra més alta mai assolida fins ara. Es tracta de programes claus en polítiques actives de lluita contra l'atur, la millora de l'ocupabilitat i competitivitat dels treballadors.En programes de contractació de persones que es troben en situació d'atur s'hi destinaran 895.000 euros, prop del 46% del pressupost i això permetrà contractar a 95 aturats, un 28% més que l'any anterior. A més, s'ampliarà també la durada d'aquestes contractacions que, en molts casos, seran per un any sencer, el doble que fins ara.