Els tarragonins cada vegada compren més vehicles d'ocasió

L'any 2018 van augmentar un 4,45% les compres de turismes i totterrenys a les comarques tarragonines

Actualitzada 17/01/2019 a les 12:44

A les comarques de Tarragona l'any 2018 es van realitzar fins a 40.135 transferències de vehicles usats, tant turismes com totterrenys. Aquesta xifra representa un increment del 4,45% respecte de les operacions registrades l'any anterior, segons les dades que ha fet públiques Faconauto, la patronal dels concessionaris.Al conjunt de Catalunya la xifra de transferències de vehicles usats va arribar a 336.654. En xifres absolutes la major part va correspondre a Barcelona, amb 236.695 operacions. Per darrere, Tarragona, amb les 40.135, seguida de Girona, amb 37.045 i, finalment, Lleida, amb 22.779.Les dades del conjunt català representen una ràtio de venda de 0,8 vehicles d'ocasió per cada venda de vehicle nou. Aquesta proporció queda per sota de la que es produeix al conjunt de l'Estat espanyol. L'any passat a Espanya es va realitzar 2.100.385 transferències d'usats. Això representa una ràtio d'usat/nou d'1,7 a 1. A altres països d'Europa, aquests percentatges són encara més alts, com per exemple a la Gran Bretanya (3,1 a 1), França (2,6 a 1) o Alemanya (2,1 a 1).Segons la patronal dels concessionaris, els vehicles que més entren en les transferències continuen sent els de més de 12 anys, que representen més del 59% del total. De tota manera, també destaquen l'increment registrat pels vehicles usats de menys de 3 anys, la venda dels quals s'ha incrementat un 21,9%.