La instal·lació haurà de restituir l'aigua degudament depurada al torrent de Serralta

Actualitzada 17/01/2019 a les 10:34

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a licitació la redacció del projecte constructiu per a millorar el sanejament de les aigües residuals de la Nou de Gaià, al Tarragonès. Amb un import de licitació de 79.298 euros, es podran presentar ofertes fins a l'1 de febrer per a dur a terme la redacció del projecte de la depuradora i els col·lectors en alta del municipi. Un cop adjudicat el contracte, es disposarà d'un termini de sis mesos per a redactar el projecte. El projecte haurà de preveure que l'aigua, un cop hagi estat degudament tractada, es restitueixi al torrent de Serralta. Disposar dels terrenys per ubicar la futura planta facilitarà l'accés en l'etapa de treballs previs.