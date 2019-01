Han trobat l'animal voltant pel carrer Berlín

Actualitzada 16/01/2019 a les 15:06

Un porc senglar ha estat vist per Salou aquest dimecres al matí. L'animal passejava pel carrer Berlín del municipi quan uns veïns l'han enregistrat.Tenint en compte la zona per on passejava l'animal, es pot deduir que podria haver arribat per la via del tren des d'un altre punt.El fet de veure un porc senglar enmig de la capital de la Costa Daurada ha aixecat molta sorpresa entre els veïns.