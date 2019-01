Si tens barba, t'esperen a sopar

Els Barbuts del Vendrell organitzen, el pròxim 21 de gener, el 26è Sopar dels Barbuts

Se sol dir que la Setmana dels barbuts és la més freda de l’any. Aquesta efemèride fa referència a les barbes que llueixen, en l’imaginari religiós, els sants d’aquests dies: sant Hilari, el dia 13; sant Pau ermità i sant Maur, el dia 15, i sant Antoni Abat, el dia 17. Aquesta particular setmana també se sol allargar fins al dia de sant Fructuós, el 21 de gener, i sant Vicenç, el dia 22.Al Vendrell, la Setmana dels barbuts se celebra, des de fa ja 26 anys, amb un sopar que aplega les barbes de la localitat i algunes més de la resta de la demarcació. Es tracta del Sopar dels barbuts, una reunió oberta a tothom que compleixi amb els tres requisits establerts pels organitzadors: tenir barba –qualsevol barba és vàlida–, tenir sentit de l’humor –un bon barbut ha de saber gaudir del seu propi somriure, ja que riure és una virtut que afavoreix la bellesa del pèl, asseguren– i tenir moltes ganes de passar-s’ho bé gaudint d’una vetllada agradable entre pèls.La trobada l’organitzen els Barbuts del Vendrell, un grup que, en anys anteriors, ha aconseguit aplegar més de vuitanta homes de totes les edats i morfologies de barba. El grup va ser creat ara fa 26 anys, i l’any passat la junta fundadora va cedir el relleu a una nova junta, formada per barbuts de nova generació. Xavier Ollonarte, membre de l’actual junta, explica que antigament era requisit imprescindible per assistir al sopar dur barba durant tot l’any. «Ara, però, hem canviat una mica la norma, i n’hi ha prou de lluir-la almenys la setmana abans. Si bé la majoria de gent la sol portar sempre, hi ha persones, com jo mateix, que durant l’any l’anem portant i traient, però ens la deixem créixer per al sopar».Així, el dia 21 de gener tots els barbuts es trobaran a la plaça Nova del Vendrell, on es faran la tradicional foto de família. Després faran una petita cercavila acompanyats dels Grallers del Baix Penedès fins arribar a un punt sorpresa, on es desvetllarà el restaurant on se soparà, i que canvia cada any. Un cop al local, es faran els parlaments i, com a novetat d’aquest any, alguna sorpresa. Al final, es farà entrega d’una litografia feta per algun artista, i que sempre fa referència al món barbut. És un sopar intergeneracional –explica Ollonarte–, perquè aplega la generació que va fundar el grup, i que ara passen els seixanta anys, i els barbuts més joves que han pres el relleu a la junta, i que van des dels vint-i-cinc fins als quaranta. En aquest punt, Xavier Ollonarte vol manifestar l’agraïment de la junta actual a la junta fundadora, perquè, assegura, els ho han posat molt fàcil.Pel que fa al món de la barba, des de la junta es congratulen que la moda l’hagi fet tornar i que, a més, ho hagi fet donant-li una nova vida: «la barba s’ha reconfigurat, estàvem acostumats a la barba no cuidada, no estètica, i ara s’ha estilitzat, veiem barbes boniques d’observar».Assistir al sopar val 35 euros i les inscripcions es poden fer fins al dijous 17 de gener.