Mercè Dalmau no serà alcaldable del PDeCAT a Cambrils i es retira de la primera línia politica

Dalmau ha decidit que no figurarà en la llista del partit

Actualitzada 16/01/2019 a les 12:45

L’ex alcaldessa de Cambrils Mercè Dalmau no es presentarà com a alcaldable del PDeCAT a Cambrils en les properes eleccions municipals del mes de maig. Així ho ha anunciat en una roda de premsa en la qual ha exposat que no només no serà cap de llista, sinó que tampoc té intenció de figurar en la llista del partit. D’aquesta manera, es retira de la primera línia política local.La decisió de deixar d’estar activa en la política del municipi ve donada per motius personals, ja que ha pres la decisió de tornar a dedicar-se a la seva vida laboral. Tot i així, Dalmau ha afirmat que no vol desvincular-se del PDeCAT de Cambrils.D’aquesta manera, Mercè Dalmau tanca una etapa en la qual ha estat una persona clau en el grup municipal del PDeCAT a Cambrils. Cal recordar que va entrar al consistori el 2006 i va estar a l’oposició fins el 2011, quan va obtenir l’alcaldia. A les eleccions del 2015 ERC va obtenir més vots que la seva formació i van arribar a un pacte junt a PSC per formar l’actual govern. Des d’aleshores és primera tinent d’alcalde i regidora de Turisme de Cambrils.