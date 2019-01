Marlo, de Roda, s'incorpora a l'equip de Paulina Rubio a 'La Voz'

L'audició no només va ser a cegues pels 'coaches', sinó que també ho va ser pels telespectadors

Una veu «plusquamperfecta» que ja va triomfar a 'Got Talent'

La característica veu de Marlo, veí de Roda de Berà de 18 anys, serà una de les que sentirem en la present edició del programa televisiu La Voz. El tarragoní va aparèixer ahir al quart programa d'audicions a cegues, emès en primer time a Antena 3, fase en què els aspirants a concursar canten per aconseguir que els coaches donin la volta a la seva cadira. Marlo va aconseguir fer girar a Paulina Rubio, qui serà l'encarregada de fer que el cantant brilli en aquest concurs.L'audició de Marlo no només va ser a cegues pels coaches -Paulina Rubio, Antonio Orozco, Luis Fonsi i Pablo López-, sinó que també ho va ser pels telespectadors. I és que el programa va decidir no enfocar la cara de Marlo per tal que ningú sabes l'identitat de la persona que estava cantant en aquest moment. Així, els seguidors del talent show també van poder jugar des de casa seva a ser coaches i decidir si es girarien en cas que estiguessin en el seu lloc.El rodenc va decidir intepretar la cançó Jaar of Hearts. Durant la seva actuació, l'artista mexicana Paulina Rubio no va dubtar en apretar el botó vermell per tal de donar-se la volta, ja que va quedar captivada per la seva veu. La resta de coaches no es van girar, tot i que tots ells van lloar el seu talent en acabar l'actuació.Paulina Rubio es va mostrar molt satisfeta de la seva elecció: «Tens nom d'estrella, ets una estrella», va dir la cantant internacional al tarragoní, tot afegint que «és un regal escoltar-te». Marlo es va mostrar molt feliç per haver entrat a l'equip de la mexicana, ja que assegura que «m'en volia anar amb ella». A més, després de l'actuació va assegurar que va tenir molta connexió amb la capitana del seu equip: «era com si ens coneguéssim, hi ha hagut molt bon rotllo i m'ha encantat».D'aquesta manera, el rodenc ja és concursant de ple dret de La Voz. El proper repte serà treballar dur en el seu equip per tal de fer un bon paper i aconseguir guanyar la fase de les batalles, en la qual s'enfronten dos concursants del mateix grup. Cal dir que no és l'única persona de la demarcació que competeix en el programa, ja que l 'ampostina Keila García es troba dins de l'equip de Pablo López.Aquesta no és la primera incursió en el món televisiu de Marlo. El tarragoní ja es va presentar, sota el nom de Marina Marlo, a la segona edició del programa Got Talent, que busca persones que tinguin alguna habilitat que els faci especials. De fet, el rodenc va aconseguir arribar a la final i va rebre molt bones crítiques per part del jurat: l'humorista Eva Hache, la cantant Edurne i Risto Mejide. De fet, aquest últim, conegut per les seves exigents valoracions, va qualificar la veu de Marlo de «plusquamperfecta» i va presentar-lo com a «un dels ferms candidats a guanyar».De fet, el tarragoní va meravellar tant amb la seva veu que la direcció del programa el va convidar a participar a l' edició especial de Got Talent Kids . El cantant va tornar a deixar sense paraules al jurat i es va proclamar guanyador d'aquesta gala feta només per als concursants més joves que haguessin passat pel plató del concurs.