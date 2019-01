Les obres del túnel del Coll de Lilla començaran abans de finals de febrer

Les actuacions es van haver de replantejar per la presència d'argiles expansives al terreny

Actualitzada 16/01/2019 a les 14:34

Les obres del túnel del Coll de Lilla es reprendran abans de finals de febrer, segons ha explicat aquest dimecres el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté. Les actuacions d'aquesta infraestructura, que farà més curt el trajecte entre Valls i Montblanc i permetran prolongar l'A-27, es van haver de replantejar per la presència d'argiles expansives al terreny. Aquest contratemps va suposar fer una lleugera modificació del traçat i un increment de 31 milions d'euros en la inversió, que la fa enfilar fins als 115 milions d'euros. «L'adequació dels accessos al túnel a banda i banda estaran en marxa en un termini de dos mesos màxim», ha explicat Sabaté, que ha dit que les obres començaran un cop l'empresa tingui la maquinària i els treballadors necessaris.El subdelegat del govern espanyol a Tarragona ha fet aquest dimecres una valoració del pressupost presentat, que contempla una inversió de 242,33 milions d'euros a la demarcació, un 11,81% de la inversió total a Catalunya. Sabaté ha destacat que els diners destinats a les comarques tarragonines estan per damunt del pes demogràfic de la demarcació, del 10,6%.Per Sabaté, aquests són uns pressupostos «progressistes» que haurien de comptar amb el suport de la majoria dels partits polítics i que ha afirmat que el govern de Pedro Sánchez està obert a aportacions perquè hi hagi consens. «És un projecte de pressupostos molt bo però susceptible de ser millorat», ha assenyalat el subdelegat, que creu que «no s'entendria un bloqueig» i ha fet una crida perquè hi hagi «seny». Amb tot, admet que «probablement no hi haurà majoria suficient per a aprovar els pressupostos».Les mesures socials que s'han inclòs al projecte dels comptes de l'Estat són un dels altres motius que haurien de fer que els partits tinguessin interès a fer-los prosperar, segons Sabaté. El subdelegat ha assenyalat que la revalorització de les pensions beneficiarà 158.931 pensionistes a Tarragona i ha reivindicat la dotació per a beques a la demarcació, que puja fins als 8,2 milions d'euros per a ajudar 12.656 estudiants. «Si no hi ha pressupostos, es perjudicarà les famílies perquè es prorrogaran els pressupostos de l'any passat, que no comptaven amb aquestes mesures», ha considerat.Les inversions de Foment més destacades són la continuació de les obres a l'A-27, la variant entre Valls i Montblanc, per la qual es destinen 15,3 milions d'euros. D'altra banda, es preveuen 500.000 euros per a la connexió de l'A-27 des de Montblanc fins a l'AP-2. Tot plegat, al marge de les inversions ja pressupostades pel Coll de Lilla, les obres del qual es reprendran en un termini de dos mesos un cop el Consell d'Estat ja va aprovar el dictamen per a desbloquejar-les a principis de desembre.Un altre plec d'inversions que Sabaté ha volgut destacar són les bonificacions de 14,7 milions d'euros per a l'AP-2 i l'AP-7, després del desviament de camions de l'N-340 i l'N-260. Per a l'adequació de túnels de la demarcació es preveuen 1,6 milions d'euros, un gruix del qual fa referència a l'N-420 a Falset.D'altra banda, Adif incrementa un 110,73% la inversió a Tarragona, amb 89,31 milions d'euros. 24,97 milions d'euros són per a les línies de rodalies i 60 per al corredor mediterrani. Es reserven 23,6 milions d'euros per a les obres d'adequació de l'ample europeu en diversos trams. Les inversions més destacades en aquest àmbit són el tram de Vandellòs - València, amb 13,7 milions d'euros; i Tarragona - Vandellòs, amb 9,9 milions d'euros.Els pressupostos també recullen inversions de 29,7 milions d'euros per a l'eliminació de la contaminació a l'embassament de Flix o 6,2 milions d'euros en gestionar els recursos radioactius al sistema d'emmagatzematge temporal a Ascó. L'Autoritat Portuària de Tarragona invertirà 24,7 milions d'euros i l'Aeroport de Reus comptarà amb una inversió de 4,5 milions d'euros per una nova terminal d'embarcament i l'adaptació.Sabaté ha apuntat que el nivell d'execució pressupostària del govern socialista és superior respecte a l'anterior govern espanyol, en mans del PP. «No arribava al 60%, a Catalunya», ha assenyalat el subdelegat, que ha afirmat que amb governs del PSOE rondava el 80% i que això ja mostra «una actitud diferent».