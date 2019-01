La vallenca Margarida Aritzeta serà homenatjada al festival literari Tiana Negra

L'acte se celebrarà el proper 18 i 19 de gener

Actualitzada 16/01/2019 a les 15:02

L'escriptora vallenca Margarida Aritzeta, que divendres que ve serà homenatjada en la setena edició del festival literari Tiana Negra, ha mostrat aquest dimecres a Efe la seva satisfacció pel reconeixement i la seva il·lusió per «poder fer de pont entre generacions».Els organitzadors del Tiana Negra, que treballen amb l'objectiu de «dotar la novel·la negra catalana d'un espai de referència amb el millor del gènere actual», ja ho tenen tot a punt per a aquesta nova edició, que se celebrarà els dies 18 i 19 de gener i en la que, a més de l'homenatge a Aritzeta, comptaran amb el portuguès Francisco Moita Flores per a la clausura, entre d'altres activitats.Aritzeta, que acaba de publicar Rapsòdia per a un mort (Llibres del Delicte), ha reflexionat que, gairebé sense adonar-se'n, «m'he fet gran i el sector ja em veu com un enllaç entre els més antics i els més moderns, cosa que és un pes i una responsabilitat».L'escriptora, creadora del personatge de la inspectora Mina Fuster, va debutar en la novel·la negra l'any 1990 amb El correu de Trípoli i, després de dues novel·les més de gènere, va estar uns anys en els quals va escriure títols de diferents temàtiques fins que l'any 2013 va retornar amb un relat, L'assassinat de la venedora de cupons, inclòs en el recopilatori Elles també maten.Els últims anys ha publicat L'amant xinès, Els fils de l'aranya o Mala sang.Fa broma que a Tiana quedarà patent que «he tingut la gosadia d'afegir-me una altra vegada a l'onada de novel·la negra», a la vegada que avança que durant l'acte d'homenatge recordarà «alguns vells companys de viatge que avui ja no hi són».En la seva nova novel·la, Rapsòdia per a un mort, la inspectora Mina Fuster passarà d'investigadora a investigada en el seu «cas més personal», en una Tarragona d'interessos immobiliaris, pressions, amenaces, un gitano mort i un «estrany cas de terrorisme».Aritzeta revela que Mina Fuster «en comptes de ser la inspectora guai del Paraguai d'altres títols, aquí, per diferents atzars, es trobarà a l'altre costat de la llei, a més de tenir problemes amb Hisenda».Sobre el pes que tenen els gitanos en la novel·la, assenyala que a la Part Alta de Tarragona, on transcorre part de l'acció, és on resideixen i a l'obra «es veuen afectats per un tema d'especulació immobiliària, perquè es vol construir un hotel de luxe davant de la catedral».D'una altra banda, coincidint amb l'èxit de la pel·lícula Bohemian Rhapsody, destaca que en la seva obra aquest tema del grup Queen té el seu pes, encara que desconeixia quan escrivia que s'estava preparant aquest film.El festival Tiana Negra, l'últim que dirigirà l'escriptor Sebastià Bennasar, prepara, a més d'aquest homenatge, una taula rodona dedicada a autors valencians i Àlex Martín oferirà una conferència sobre el moment de la literatura negra catalana titulada, No és or tot allò que brilla.Durant els pròxims dies es coneixerà el substitut de Bennasar i es lliurarà el premi memorial Agustí Vehí, Vila de Tiana 2019, a l'escriptor i guionista valencià Joan Carles Ventura per la seva novel·la Em diuen fletxa.