La recuperació de la línia Reus-Roda avala la provisionalitat del tercer fil

Els Pressupostos Generals de l’Estat recullen una partida de 300.000 euros per a la redacció d’un projecte reivindicat

L’ample UIC preparat al Port

La partida de 300.000 prevista al projecte de Pressupostos Generals de l’Estat que l’executiu de Pedro Sánchez presentava dilluns per a la recuperació de l’antiga línia ferroviària entre Reus i Roda de Berà per al trànsit de mercaderies permetrà tirar endavant la redacció d’un projecte llargament reivindicat pel territori. D’alguna manera, el projecte avala la provisionalitat del tercer fil que construeix el Ministerio de Fomento entre Tarragona i Castellbisbal per al trànsit de mercaderies. La provisionalitat del tercer fil, però, podria ser rebutjada en el futur, fins i tot per ajuntaments que l’havien exigida com el de Tarragona, ja que, a hores d’ara, és l’opció més real –de fet l’única que hi ha sobre la taula– per tal que la capital de la demarcació estigui connectada amb l’ample europeu.«Una obra d’aquesta envergadura pot trigar molts anys, però és un primer pas. El projecte haurà de buscar solucions pel pas de la línia per Roda de Berà i per la Pobla de Montornès i, d’altra banda, allunyarà el pas de mercaderies pel centre de les ciutats. Ara, amb el tercer fil, les mercaderies passaran per la línia de la costa, quan a Europa estan dient just el contrari: que han d’anar fora de les ciutats», diu el diputat al Congrés d’En Comú Podem Fèlix Alonso, qui és també alcalde d’Altafulla. La recuperació de la línia Reus-Roda no es faria en la seva totalitat, s’utilitzaria un 90 per cent d’aquesta, calcula Alonso. En qualsevol cas, el diputat destaca que ofereix certs avantatges en la seva tramitació, com ara el d’estalviar-se l’estudi d’impacte ambiental.La posada en marxa de la línia Reus-Roda de Berà és també un dels projectes que han desempolsat els alcaldes de Reus, Tarragona, Cambrils, Salou i Vila-seca en la nova aliança liderada per Carles Pellicer a través de la qual demanen al Ministerio de Fomento que executi l’acord ferroviari signat amb el territori. Per a aquests municipis, però especialment per a Tarragona, esdevé vital que, en el futur, el transport ferroviari compti amb aquesta variant interior de mercaderies.D’altra banda, pel Port de Tarragona la connexió ferroviària amb l’ample europeu amb el Camp de Tarragona «és absolutament necessària per a la competitivitat del port i dels diferents pols econòmics del territori». De moment, la solució més immediata per garantir l’entrada i sortida de mercaderies a les instal·lacions portuàries la dóna el tercer fil, ara en construcció. «El Port va decidir sumar-se a la reivindicació territorial per a la construcció del tercer fil ferroviari com a solució temporal per donar sortida a les mercaderies del port i de les empreses del territori», afirmen fonts de l’Autoritat Portuària. «Tot i això i de manera paral·lela a la posada en servei del tercer fil, l’administració de l’Estat ha de trobar una solució a mitjà-llarg termini que pugui ser la connexió definitiva amb l’ample europeu. L’adaptació de l’antiga línia Reus-Roda és adient pel Port de Tarragona, tot i que ha de ser Foment qui garanteixi que aquesta serà la solució definitiva», afegeixen.Pel que fa a la connexió a l’ample UIC, el qual permet la sortida directa cap a Europa, el Port de Tarragona destaca que «ha fet els deures dins de les seves instal·lacions».El Port de Tarragona té la xarxa ferroviària d’ample europeu preparada i «pot fer servir el tercer fil de manera immediata quan aquest estigui realitzat i entri en servei». Per tot això, el Port considera que «és fonamental per al territori disposar de la connexió amb l’ample europeu com més aviat millor i no podem, pel fet d’entrar en noves valoracions tècniques, retardar més la seva entrada en servei».La línia ferroviària Reus-Roda va ser inaugurada el 1884 i es va tancar al trànsit de viatgers el 1992.