La Policia Local de Valls precinta un narcopis al centre històric

Els agents van desallotjar els toxicòmans que freqüentaven aquest immoble en estat insalubre

Actualitzada 16/01/2019 a les 10:42

La Policia Local de Valls ha precintat un pis del centre històric que s'havia convertit en un espai de convivència de toxicòmans. El narcopis es troba a la primera planta d'un immoble situat al carrer Forn Nou número 23. Els serveis municipals van intervenir-hi després de les queixes d'alguns veïns per les males olors. El pis estava en unes condicions de salubritat deplorables. L'actuació s'ha dut a terme durant el cap de setmana i fins aquest dimarts 15 de gener. Els agents policials que van desplaçar-se a l'habitatge van desallotjar les persones que ocupaven el narcopis per consumir-hi droga. S'ha fet una neteja general de l'espai i s'ha tapiat la porta per evitar noves entrades. El consistori vallenc destaca que segueix treballant per lluitar contra els narcopisos que hi puguin haver al Barri Antic.