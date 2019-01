La consulta de Ginecologia del CAP de Cambrils disposa d'un nou ecògraf

Era una de les demandes del sindicat USITAC, que havia denunciat que l’aparell antic tenia 15 anys com a mínim i fallava constantment

La consulta de Ginecologia del CAP de Cambrils disposa, per fi, d’un nou ecògraf. L’aparell ve a substituir l’únic aparell amb què treballava l’equip de ginecòlegs i que, segons va denunciar el sindicat USITAC, tenia, com a mínim, 15 anys, estava obsolet i fallava constantment.Segons confirmava ahir la delegada d’USITAC, Elisabet Segura, el nou aparell és modern, nou i permet, a més, realitzar ecografies obstètriques. L’antic ecògraf no disposava de sonda abdominal per la qual cosa no es podia oferir aquest servei a dones embarassades. «Tot i que per les ecografies de control de dones embarassades es continuarà derivant a Reus, amb el nou aparell es podrà ampliar el perfil de les pacients a tractar. Permet detectar la gestació o atendre aquelles dones embarassades que, per exemple, necessiten detectar el batec del nadó», afegeix la delegada sindical, abans també ginecòloga al CAP de Cambrils.Des d’USITAC s’aplaudia ahir la compra del nou ecògraf, suficient per atendre les pacients cambrilenques, però recorda que la consulta de Ginecologia continua sense disposar d’un auxiliar que presti servei exclusivament a aquesta especialitat. Convé recordar que, tal com va publicar Diari Més, el passat mes de desembre, l’equip de l’ASSIR (la unitat d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) a l’Hospital Lleuger de Cambrils ha de passar consulta amb l’auxiliar de la consulta dentista, qui els ajuda quan no està ocupat en aquesta.Des del sindicat reclamen també que hi hagi més ginecòlegs per atendre la població cambrilenca. La reducció d’hores de consulta a l’ASSIR de l’Hospital Lleuger fa que algunes pacients hagin de ser derivades a la ciutat de Reus.