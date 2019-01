Comencen les obres de drenatge d'aigües de pluja al carrer Montsià de La Móra

Els veïns fa temps que les demanen perquè temen que es pugui electrocutar alguna persona

Actualitzada 15/01/2019 a les 20:43

El carrer Montsià, localitzat a la Móra, està tancat a la circulació des del passat dilluns a causa de les obres de drenatge de les aigües pluvials. L’obra, pressupostada en 24.734 euros, va ser adjudicada a l’empresa Construcciones y Obras Los Albertos. Aquesta és una petició llargament reivindicada per l’Associació de Veïns La Móra-Tamarit, ja que quan plou de manera torrencial l’aigua s’acumula en un punt concret del carrer, precisament on s’estan fent les obres, fins al punt de dificultar la circulació de vehicles. El carrer està situat en un punt inferior respecte a l’orografia global de la Móra, per la qual cosa assumeix aigua provinent de diferents punts elevats.El passat mes de setembre, l’entitat veïnal va advertir a aquesta redacció que la presència de gran quantitat d’aigua al carrer Montsià suposa un gran risc per a les persones, ja que en el mateix lloc hi ha una caixa de distribució de fluid elèctric. En el cas d’una acumulació d’aigua de pluja especialment important, «es podria produir l’electrocució de persones», va alertar en el seu moment el president de l’associació, Francesc García. El cas va arribar, fins i tot, al Síndic de Greuges, «després que l’Ajuntament i la Generalitat no fessin cas de la nostra petició per solucionar aquesta problemàtica».García va manifestar ahir a aquesta redacció que «l’únic que sabem és que han tallat el carrer i penso que han començat les obres, perquè ningú de l’Ajuntament ens ha avisat». García va apuntar que «no he vist el projecte i, per tant, no sé si les obres que faran seran les necessàries per evitar el problema i que la caixa de fluid elèctric no quedi submergida en el cas de caure una tromba d’aigua», va dir. «La qüestió és que no s’acumuli l’aigua, perquè llavors estarem en les mateixes», va remarcar.La reclamació plantejada a l’Ajuntament pels veïns ve de lluny. El passat setembre els veïns van fer pública la seva preocupació davant l’acumulació d’aigua al carrer Montsià, a vegades més de 30 centímetres. «Quan s’hagi construït un habitatge projectat i el mur de separació en relació al carrer, es pot acumular un metre i mig d’aigua», amb la qual cosa la instal·lació elèctrica «quedarà submergida», segons va explicar García. Just en aquest espai, localitzat a la part baixa de la urbanització, hi ha la zona natural de drenatge de les aigües pluvials, un pas que quedarà barrat amb la construcció de l’habitatge, que disposa de la pertinent llicència municipal.