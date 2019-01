Colau visita Forcadell a Mas d'Enric i constata les seves ganes d'afrontar el judici

L'alcaldessa de Barcelona titlla de «provocació» l'operatiu policial amb les detencions dels batlles de Celrà i Verges

Actualitzada 16/01/2019 a les 16:05

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha visitat aquest dimecres Carme Forcadell a la presó de Mas d'Enric al Catllar, en una trobada que s'ha allargat més d'una hora i mitja. Colau ha insistit que Forcadell i la resta de polítics i líders independentistes presos afronten un procés judicial sense garanties democràtiques, amb un «abús absolut» de la presó preventiva. Segons Colau, Forcadell, de la qual n'ha destacat el seu caràcter «pacificista, respectuós i dialogant», li ha traslladat les ganes que comenci el judici per poder-se defensar i «es parli dels fets provats». L'alcaldessa de Barcelona també ha expressat la seva solidaritat pels batlles de Celrà i Verges, detinguts per desordres públics en l'aniversari de l'1-O -ara ja en llibertat-, i ha titllat l'operatiu policial d'«anomalia» i «provocació».L'alcaldessa Ada Colau ha exigit la compareixença del màxim responsable d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, perquè doni explicacions sobre l'operació. «No entenc aquesta actuació, no és normal que es detingui sense cap ordre ni cita judicial prèvia; és una anomalia absoluta que els agents de la Policia Nacional facin detencions per iniciativa pròpia», ha dit l'alcaldessa. «En el context d'excepcionalitat que es viu a Catalunya té un cert caràcter de provocació i evidentment no ajuda gens a reconduir la situació des de l’àmbit judicial cap al polític i de diàleg», ha afegit.Colau ha fet aquestes declaracions en sortir de visitar l'expresidenta del Parlament i ha confirmat que aquest mateix dimecres a la tarda visitarà Dolors Bassa a la presó de Figueres. Just fa una setmana va visitar els presos al centre penitenciari de Lledoners. Colau, que aleshores va anunciar que l'Ajuntament de Barcelona portarà una declaració institucional de rebuig al judici del procés al proper ple del darrer divendres de mes, el 25 de gener, ha insistit en què els presos arriben al judici «en condicions d'injustícia i desigualtat» i sota «acusacions infundades».Colau ha parlat del «bon record» que té de l'expresidenta del Parlament quan exercia i la bona relació que tenen, malgrat les diferències polítiques. «Té moltes ganes que comenci el judici i es faci quan abans millor perquè vol parlar per sí mateixa i es parli dels fets provats», ha dit Colau. Sobre el fet que es demani el seu testimoniatge per part de les defenses en el judici de l'1-O, Colau s'ha mostrat predisposada, si bé ha carregat contra Vox per fer-ho en el sentit contrari. «És una altra anomalia d'aquesta causa que Vox, un partit feixista d'ultradreta, pugui ser acusació contra càrrecs públics electes i ho faci en un context de campanya electoral», ha etzibat.